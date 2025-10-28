Bladex selecciona Nasdaq Calypso para potenciar sus operaciones de Tesorería e impulsar su crecimiento estratégico

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció hoy que está fortaleciendo su gestión de tesorería y sus capacidades operativas mediante la adopción de Nasdaq Calypso, una plataforma líder en mercados de capitales y gestión de tesorería. Esta iniciativa marca un hito clave en el proceso de transformación tecnológica de Bladex, alineado con su Plan Estratégico lanzado en 2022, el cual se enfoca en diversificar y ampliar las fuentes de ingresos del Banco.

De izquierda a derecha: Roland Holst, Director de Bladex; Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex; Miguel Heras, Presidente de la Junta Directiva de Bladex; Ricardo Arango, Director de Bladex. Equipo Ejecutivo de Bladex

La solución Nasdaq Calypso funciona como una plataforma de gestión de tesorería y mercados de capitales que permite a las instituciones financieras integrar y automatizar flujos de trabajo de front-to-back-office a través de múltiples clases de activos. Facilita la gestión de valoraciones, liquidez y riesgos, al tiempo que asegura el cumplimiento de las obligaciones regulatorias. Esta solución permitirá a Bladex expandir sus capacidades operativas, ofrecer nuevos productos y estrategias financieras a sus clientes, y reforzar la posición del Banco como institución líder en el sector bancario regional.

En medio del rápido crecimiento de su ecosistema, impulsado por la incorporación de nuevos clientes, productos y mejoras en sus sistemas, Bladex continúa implementando plataformas que no solo aseguran la escalabilidad y flexibilidad requeridas para su expansión en América Latina y el Caribe, sino que también contribuyen a la mejora sostenida de la rentabilidad del Banco, un pilar clave de su visión a largo plazo.

"Tal como se establece en nuestro Plan Estratégico, la implementación de esta nueva herramienta representa un paso significativo en términos de prácticas y estándares globales. Esta iniciativa nos aporta un valor clave, ya que permite el desarrollo de nuevos productos de Tesorería, mejora nuestra oferta para los clientes y nos brinda la posibilidad de escalar oportunidades de negocio con mayor seguridad, agilidad y eficiencia", señaló Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex.

"Estamos muy entusiasmados de colaborar con Bladex en este importante proyecto y apoyar el desarrollo de la infraestructura de tesorería y mercados de capitales en la región. Calypso es una solución robusta que brinda la agilidad necesaria para adaptarse a un entorno de mercado cada vez más dinámico, acelerando el lanzamiento de nuevos productos y ofreciendo una visión integral y en tiempo real", comentó Luis Gustavo Penteado, Associate Vice President de Nasdaq.

"Bladex contará con una solución tecnológica de primer nivel que cubrirá todo el proceso de Tesorería, permitiéndonos fortalecer y ampliar la gama de soluciones disponibles para nuestros clientes. En particular, nos brindará la capacidad de ingresar a nuevos mercados mediante el ofrecimiento de coberturas con derivados de tasas de interés, divisas y, en una etapa futura, también de commodities", agregó Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex.

La implementación del proyecto se desarrollará en dos fases, la última de las cuales se prevé que concluya a fines de 2027.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados. www.bladex.com

Contacto:

Eduardo Vivone

Executive Vice President of Treasury and Capital MarketsSVP of Loan Structuring & Sindications,

Email: [email protected]

www.bladex.com

@bladexlatam

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806644/BLADEX_NASDAQ_MF.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806645/BLADEX_NASDAQ_SF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2780661/5586058/PNG_Logo.jpg

FUENTE Bladex