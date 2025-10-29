Bladex reporta sólidos resultados en el tercer trimestre impulsados por un crecimiento récord en su cartera comercial y depósitos

CIUDAD DE PANAMÁ, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX), anunció resultados financieros sólidos para el tercer trimestre de 2025, reflejando un crecimiento histórico en su Cartera Comercial que alcanzó los US$10.9 mil millones (12% más que el mismo periodo del año anterior) y depósitos totales por US$6.8 mil millones (21% más que el mismo periodo del año anterior), con una calidad de activos estable y un fortalecimiento sostenido en sus ingresos no financieros de US$15.4 millones (40% más que el mismo periodo del año anterior).

"Estos resultados confirman la solidez del modelo de negocio de Bladex, basado en relaciones de largo plazo con clientes institucionales y corporativos de toda la región, así como en nuestra capacidad de adaptarnos a las condiciones dinámicas del mercado.

Contamos con una disciplina operativa eficiente, apoyados en la transformación digital y en procesos internos más ágiles, alineados con las mejores prácticas del sector financiero internacional." señaló Jorge Salas, CEO de Bladex. "El crecimiento récord en cartera y depósitos nos posiciona favorablemente para continuar impulsando el comercio exterior de América Latina y cumplir con nuestro propósito de promover el desarrollo económico regional."

En este periodo, Bladex registró una utilidad neta de US$55.0 millones de dólares, lo que representa una disminución del 14% frente al trimestre anterior y un aumento del 4% en comparación con el mismo período de 2024. El retorno sobre el capital (ROE) se ubicó en 15% lo que refleja la capacidad del banco para sostener una base de ingresos diversificada, una política de riesgo conservadora y resiliente que mantiene la calidad crediticia en niveles robustos frente a las condiciones de mercado.

Los niveles récord en su Cartera Comercial fueron impulsados por operaciones estratégicas y una demanda dinámica en sectores clave de la región. De igual forma, los depósitos totales crecieron de manera significativa, alcanzando su máximo histórico, lo que refleja la confianza de los clientes en la solidez de la institución y en su capacidad para ofrecer soluciones financieras competitivas y confiables.

El margen financiero neto (NIM) correspondiente al tercer trimestre de 2025 se ubicó en 2.32%, alineado a la proyección del banco, lo que demuestra la resiliencia de su modelo de negocio ante un entorno financiero cambiante.

Por su parte, el índice de cartera vencida (NPLs) se mantuvo en 0.15%, sin variación frente al trimestre previo y con una ligera mejora de 1 punto básico en comparación con 2024.

Los niveles de capital del banco se mantienen sólidos, apoyados por la reciente emisión de capital adicional AT1 ejecutada a finales de septiembre. Esta histórica transacción marca el debut de Bladex en los mercados de capitales con un instrumento híbrido, diseñada para optimizar su estructura de capital en pleno cumplimiento con la regulación local y conforme al marco de Basilea III.

En este sentido, su Índice de Adecuación de Capital fue de 15.8%, lo que representa un incremento de 185 puntos básicos trimestre a trimestre (QoQ) y 208 puntos básicos año contra año (YoY). Asimismo, su Razón de Capital Tier I (Basilea III) se ubicó en 18.1%, con un aumento de 311 puntos básicos trimestre a trimestre (QoQ) y 214 puntos básicos año contra año (YoY), consolidando así una base de capital sólida y resiliente que refuerza la posición financiera del banco y su capacidad para acompañar el desarrollo económico de la región.

Con este desempeño, Bladex consolida su posición como socio financiero estratégico para América Latina. Los resultados reflejan la solidez de un modelo de negocio basado en la diversificación, la gestión prudente del riesgo y relaciones duraderas con clientes institucionales y corporativos. Conoce más de estos resultados en www.bladex.com

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados.

