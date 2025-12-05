Blend360 es galardonada con el AWS Partner Award 2025

Blend360 es reconocida como Sustainability Partner of the Year - LATAM (socia de sostenibilidad del año de Latinoamérica) y ganadora del premio Public Sector Solution Provider Program Partner (socia del año del programa de proveedores de soluciones para el sector público), uno de los muchos premios para socios de AWS en todo el mundo que ayudan a sus clientes a impulsar la innovación.

LAS VEGAS, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Blend360 se complace en anunciar que recibió el Geography and Global AWS Partner Award 2025 (premio de socia geográfica y global de AWS), que reconoce a los líderes de todo el mundo que desempeñan un papel clave para ayudar a sus clientes a impulsar la innovación y generar soluciones en Amazon Web Services (AWS). Blend360 se complace en anunciar que ha sido nombrada ganadora del premio Sustainability Partner of the Year – LATAM, que reconoce a los socios de AWS comprometidos con alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Las soluciones pueden abarcar, entre otras, capacidades en inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), internet de las cosas (IoT), análisis de datos e informática para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de su organización o de sus clientes.

Blend360 es reconocida como Sustainability Partner of the Year - LATAM (socia de sostenibilidad del año de Latinoamérica) y ganadora del premio Public Sector Solution Provider Program Partner (socia del año del programa de proveedores de soluciones para el sector público), uno de los muchos premios para socios de AWS en todo el mundo que ayudan a sus clientes a impulsar la innovación. (PRNewsfoto/Blend360)

Los Geographic and Global AWS Partner Awards se anunciarán en la gala de los premios para socios en la AWS re:Invent 2025 y reconocen a una amplia variedad de socios de AWS que adoptaron la especialización, la innovación y la cooperación el año pasado. Los Geo y Global AWS Partner Awards reconocen a los socios cuyos modelos de negocio continúan evolucionando y prosperando en AWS mientras siguen apoyando a sus clientes. Al aprovechar las capacidades avanzadas de AWS en IA, automatización y geoespaciales, Blend aportó una solución unificada de apoyo a la toma de decisiones que transformó los datos fragmentados en inteligencia procesable, aceleró la ejecución de proyectos y empoderó a las organizaciones para impulsar una planificación a escala basada en evidencia y resistente al clima. El enfoque no solo eliminó los retrasos operativos de larga data, sino que también estableció un marco replicable que fortalece la gobernanza ambiental y apoya intervenciones más oportunas y sostenibles para las comunidades en riesgo.

"Ser nombrados como socio de sostenibilidad del año es un honor extraordinario y valida en gran medida nuestra misión. En Blend, creemos que la IA y la innovación en la nube pueden acelerar la resiliencia climática y ayudar a las instituciones a proteger tanto a las personas como a los ecosistemas con mayor precisión e impacto. Este premio refuerza nuestro compromiso de ampliar los límites de la tecnología sostenible y apoyar a las organizaciones para construir un futuro más resiliente y responsable con el ambiente".

Andrés Barrantes, responsable global de Prácticas AWS de Blend360

Los Geography and Global AWS Partner Awards incluyeron un proceso de autonominación en varias categorías de premios, que se otorgaron tanto a nivel regional como mundial. Se invitó a todos los socios de AWS a participar y presentar una nominación. Las presentaciones para los premios fueron revisadas por un tercero, Canalys, y seleccionadas poniendo especial énfasis en los casos de uso exitosos para el cliente.

Además, hubo varias categorías de premios basadas en datos, que se evaluaron con un conjunto único de métricas que ayudaron a medir el desempeño de los socios de AWS durante el año pasado. Canalys auditó los conjuntos de datos utilizados para garantizar que todas las mediciones y cálculos fueran objetivos y precisos. Los finalistas fueron los tres socios de AWS mejor clasificados en cada categoría.

La red de socios de AWS (APN, por sus siglas en inglés) es un programa mundial centrado en ayudar a los socios a innovar, acelerar su experiencia en el uso de la nube y aprovechar al máximo la amplitud y profundidad de AWS.

Blend es proveedor de servicios de IA comprometido con generar un impacto importante de manera conjunta para sus clientes mediante el poder de la ciencia de datos, la IA, la tecnología y las personas. Como socio principal de AWS, Blend tiene la misión de impulsar visiones audaces, y aborda desafíos importantes al alinear a la perfección la experiencia humana con la inteligencia artificial. La empresa se dedica a generar valor y promover la innovación para sus clientes al aprovechar personal de primer nivel con una estrategia basada en datos. Creemos que el poder de las personas y la IA pueden tener un impacto importante en su mundo. Para más información, visite www.blend360.com

