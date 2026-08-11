BNI ha sido incluida en la lista Inc. 5000 de 2026 de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos

La organización mundial de redes empresariales es reconocida por su crecimiento e impacto constantes

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BNI® (Business Network International), la mayor organización de redes empresariales del mundo, ha sido incluida en la lista Inc. 5000 de 2026, que reconoce a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

BNI ocupó el puesto n.º 3.432 en la lista de este año, que reconoce a las empresas independientes y emprendedoras en función del porcentaje de crecimiento de sus ingresos durante un periodo de tres años. Esta es la primera vez que BNI aparece en la lista.

"La inclusión en la lista Inc. 5000 supone un emocionante reconocimiento al crecimiento que está experimentando BNI", afirmó Mary Kennedy Thompson, CEO de BNI. "Desde hace más de 40 años, nuestra misión se ha centrado en ayudar a los empresarios a crecer mediante relaciones significativas y recomendaciones cualificadas. Este reconocimiento refleja la solidez de esa misión, la dedicación de nuestros equipos y franquiciados, y el impacto constante de los miembros de BNI en todo el mundo".

Fundada en 1985, BNI ha pasado de ser un simple grupo de networking a convertirse en una organización mundial con más de 355 000 miembros repartidos por 77 países y más de 11 800 grupos locales. A través del sistema estructurado de marketing de recomendaciones de BNI, los socios establecen relaciones profesionales a largo plazo, intercambian recomendaciones comerciales cualificadas y generan oportunidades de negocio cuantificables.

Las empresas galardonadas este año en la lista Inc. 5000 alcanzaron una tasa media de crecimiento de los ingresos del 130 % en los últimos tres años y, en conjunto, crearon más de 627 208 puestos de trabajo en la economía estadounidense durante ese mismo periodo.

"Todas las empresas que figuran en la lista Inc. 5000 tienen una historia de perseverancia, toma de decisiones acertadas y rechazo a quedarse estancadas", afirmó Mike Hofman, redactor jefe de Inc. "Su crecimiento refleja algo más que sólidos resultados financieros: refleja la creatividad, la resiliencia y la orientación al cliente necesarias para crear empresas que dejen una huella duradera. Felicitamos a todos los galardonados por este importante logro".

La inclusión de BNI en la lista de 2026 se produce en un momento en el que la organización sigue ampliando su red global e invirtiendo en nuevas formas de ayudar a los emprendedores y a los líderes empresariales a crecer a través del marketing de recomendación.

Para consultar la lista completa de la Inc. 5000 de 2026, visita inc.com/inc5000. Para obtener más información sobre BNI o encontrar un grupo cerca suyo, visite bni.com.

Metodología de la lista Inc. 5000

Las empresas incluidas en la lista Inc. 5000 de 2026 se clasifican según el porcentaje de crecimiento de sus ingresos entre 2022 y 2025. Para entrar en la lista, las empresas deben haberse constituido y estar generando ingresos a más tardar el 31 de marzo de 2022. Deben tener su sede en EE. UU., ser empresas privadas, con ánimo de lucro e independientes —no filiales ni divisiones de otras empresas— al 31 de diciembre de 2025. (Desde entonces, es posible que algunas de las empresas de la lista hayan salido a bolsa o hayan sido adquiridas). Los ingresos mínimos exigidos para 2022 son de 100 000 dólares; los mínimos para 2025 son de 2 millones de dólares. Como siempre, Inc. se reserva el derecho a rechazar a las candidatas por motivos subjetivos.

Acerca de BNI®

BNI (Business Network International) es la organización de redes empresariales más grande y exitosa del mundo. En la actualidad, BNI cuenta con más de 355 000 empresas afiliadas que participan en más de 11 800 grupos de BNI, los cuales se reúnen cada semana, ya sea de forma presencial, en línea o en formato híbrido, en 77 países de todo el mundo. Desde su creación en 1985, BNI se enorgullece de haber ayudado a 2,28 millones de empresas a obtener ingresos superiores a los 228 000 millones de dólares estadounidenses. Para obtener más información sobre BNI y ver cómo puede visitar un grupo local, visite www.bni.com.

Acerca de Inc.

Inc. es la marca de medios y guía de referencia líder para emprendedores y líderes empresariales que dan forma a nuestro futuro. A través de su labor periodística, Inc. tiene como objetivo informar, educar y dar mayor visibilidad a su comunidad: los que asumen riesgos, los innovadores y las personas con una gran determinación que están forjando el futuro de los negocios. Inc. es una publicación de Mansueto Ventures LLC, junto con Fast Company, otra publicación líder en el ámbito empresarial. Para obtener más información, visite inc.com.

FUENTE BNI