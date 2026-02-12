Bosch Power Tools presenta su nueva campaña "Champ", protagonizada por su variedad de herramientas de medición

El anuncio es la última incorporación a la campaña creativa plurianual de la marca, que se emitirá en varios canales. "Champ" se une a la linea de "Bosches" (usuarios de Bosch) representados por personas comunes y corrientes cuyas vidas se transforman gracias a la potencia de las herramientas eléctricas y los electrodomésticos Bosch.

"Bosch Power Tools es una marca en la que confían los trabajadores de obras de todo EE. UU.", afirmó John Paul Marcantonio, presidente y director ejecutivo de Bosch Power Tools Norteamérica. "Nuestro nuevo anuncio 'Champ' destaca no solo las contribuciones esenciales de los trabajadores de la construcción a la economía estadounidense, sino también la forma en que Bosch apoya su oficio y facilita su trabajo diario. Nuestra variedad de herramientas de medición es muy completa y ayuda a profesionales de diversos sectores, desde contratistas generales hasta carpinteros, a realizar tareas de nivelación y alineación de forma eficiente.

El anuncio comienza con un trabajador en la obra diciendo: "Cuando utilizo mis láseres Bosch, me siento imparable". Cuando enciende su láser conectado de tres planos de nivelación y alineación de líneas con haz verde de 18 V y 360º, "Champ" se transforma en un boxeador que lleva una bata con el nombre "The Leveler" (El nivelador) y dice: "Soy una máquina de nivelación láser ágil y eficaz". El láser conectado de haz verde de 360° ofrece una funcionalidad todo en uno que incluye tres líneas de tiza en planos láser de 360º: un plano horizontal y dos planos verticales, además de un láser de alineación para lograr un nivel completo que simplifica y agiliza el espacio de trabajo.

Mientras "Champ" sigue saltando por el ring que apareció en la obra, entra en escena el medidor láser BLAZE™ de 50 metros. El láser BLAZE permite hacer mediciones precisas de largo alcance de hasta más o menos 1.6 mm** y mide hasta 50 metros. La pantalla a color brillante ilumina los números con resoluciones distintas que están optimizadas para funcionar en condiciones de poca o ninguna luz en los lugares de trabajo. El anuncio termina reforzando el poder transformador de la marca con el eslogan, "Cuanto más utilizas Bosch, más Bosch te sientes".

El anuncio de "Champ" se emitirá en canales lineales y digitales a lo largo de 2026. Asimismo, se emitirá una versión en audio en SiriusXM y Pandora. Puede ver el anuncio completo aquí.

La creatividad del anuncio de "Champ" fue diseñada por la agencia publicitaria Droga5 como parte de una campaña de marca más amplia para Bosch Power Tools y Bosch Home Appliances. El personaje "Champ" se une a otros héroes de Bosch que aparecen en la campaña plurianual y cuyas vidas se transforman gracias al uso de los productos Bosch.

Además de los productos de medición láser, Bosch Power Tools reafirma su liderazgo en innovación en el lugar de trabajo al anunciar 60 productos nuevos, cuyo lanzamiento está previsto a lo largo de 2026. Este amplio lanzamiento presenta soluciones robustas diseñadas para profesionales del sector en tres áreas fundamentales: una gama de productos para hormigón totalmente integrada, una avanzada plataforma de baterías EXPERT de 18 V y una importante ampliación en los sectores de equipos eléctricos para exteriores y almacenamiento modular.

Para obtener más información sobre las herramientas de medición de Bosch Power Tools y la variedad de productos completa de Bosch, visite boschtools.com.

** Sujeto a las desviaciones de precisión en la funcionalidad de replanteo en productos con códigos de determinadas fechas.

Acerca de Bosch

Tras establecerse en Norteamérica en 1906, hoy en día Bosch Group cuenta con unos 38.000 empleados en más de 100 ubicaciones en la región norteamericana (al 31 de diciembre de 2024). Según cifras preliminares, Bosch generó ventas consolidadas por 18.700 millones de dólares en Estados Unidos, México y Canadá en 2025. Para obtener más información, visite www.bosch.us, www.bosch.mx y www.bosch.ca.

Bosch Group es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Cuenta con aproximadamente 412.000 empleados en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2025). Según cifras preliminares, la empresa generó 91.000 millones de euros en ventas en 2025. Sus operaciones se dividen en cuatro sectores de negocio: movilidad, tecnología industrial, bienes de consumo y tecnología energética y de la construcción. Con sus actividades comerciales, la empresa pretende utilizar la tecnología para ayudar a definir tendencias universales como la automatización, la electrificación, la digitalización, la conectividad y la orientación hacia la sostenibilidad. En este contexto, la amplia diversificación de Bosch en todas las regiones e industrias refuerza su capacidad de innovación y solidez. Bosch utiliza su probada experiencia en tecnología de sensores, software y servicios para ofrecer a los clientes soluciones multidominio desde una única fuente. Asimismo, aplica su experiencia en conectividad e inteligencia artificial para desarrollar y fabricar productos sostenibles y fáciles de usar. Con tecnología "creada para toda la vida", Bosch quiere ayudar a mejorar la calidad de vida y conservar los recursos naturales. Bosch Group está compuesto por Robert Bosch GmbH y por alrededor 490 filiales y empresas regionales en más de 60 países. Con los socios de ventas y servicios, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch abarca casi todos los países del mundo. La fuerza innovadora de Bosch es clave para el desarrollo futuro de la empresa. Repartidos en 136 lugares en todo el mundo, Bosch cuenta con unos 82.000 empleados dedicados a investigación y desarrollo.

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861-1942) como "Taller de mecánica de precisión e ingeniería eléctrica". La estructura especial de propiedad de Robert Bosch GmbH garantiza la libertad empresarial de Bosch Group, lo que permite a la empresa planificar a largo plazo y realizar importantes inversiones iniciales para garantizar su futuro. El noventa y cuatro por ciento del capital social de Robert Bosch GmbH es propiedad de Robert Bosch Stiftung GmbH, una sociedad de responsabilidad limitada con fines benéficos. Las acciones restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y por una empresa propiedad de la familia Bosch. La mayoría de los derechos de voto están en manos de Robert Bosch Industrietreuhand KG. Se le ha encomendado la tarea de resguardar la existencia de la empresa en el largo plazo y, en particular, su independencia financiera, de acuerdo con la misión transmitida en el testamento del fundador de la empresa, Robert Bosch.

Encontrará más información en línea en www.bosch-press.com, www.bosch.com.

Tasa de cambio: 1 euro = 1,1297

