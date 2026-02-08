Bosch regresa al Gran Partido con Guy Fieri como "Just a Guy" (Un tipo común) para demostrar que "The More You Bosch, The More You Feel Like A Bosch" (Cuanto más usa Bosch, más se siente como un Bosch)

En el anuncio, vemos cómo Justaguy Fieri se transforma en Guy Fieri cuando utiliza Bosch en la cocina y en el trabajo, por ejemplo:

Cuando Justaguy agarra el tirador de su refrigerador Bosch, al instante encarna el estilo característico de Guy, con el pelo en punta, gafas de sol y alimentos que se conservan frescos por hasta tres veces más tiempo gracias al sistema VitaFresh® pro de Bosch.

Cuando recibe invitados, Justaguy les prepara tristes sándwiches de mortadela y los decepciona. Pero cuando usa su placa de inducción Bosch Serie 800, Guy prepara un delicioso plátano flambé.

Justaguy apenas sabe qué hacer en la obra, pero con una sierra circular y una clavadora Bosch... Justaguy Fieri se convierte en Guy Fieri y construye cosas... cosas geniales.

Justaguy Fieri se transforma en Guy Fieri en cuanto usa su lavavajillas Bosch con tecnología CrystalDry™, lo que demuestra cómo Bosch devuelve platos que no solo están limpios, sino también completamente secos, con la confianza de poder pasar directamente del lavavajillas al "armario".

Incluso el perro de Guy, Cash, hace su aparición y se transforma en un "Bosch" con pelo rubio en puntas, cadena de diamantes y un abrigo a juego con el de Guy Fieri.

"Me gusta Bosch desde hace mucho tiempo", afirmó Guy Fieri. "En la cocina y en el rancho, estos son productos que mi familia y yo utilizamos, por lo que trabajar con la marca fue una decisión fácil. Una vez que llegué al set y conocí al equipo de Bosch, descubrí el compromiso que tienen con la excelencia, desde sus productos hasta sus producciones. Tengo muchas ganas de ayudar a los fans a sentirse más como un 'Bosch'".

El anuncio es el punto culminante de la campaña plurianual de la marca, "The More You Bosch, The More You Feel Like A Bosch" (Cuanto más usa Bosch, más se siente como un Bosch), y cobrará vida en varias piezas de contenido protagonizadas por Fieri. Su incorporación sumará otro héroe a la lista de "Bosches", interpretados por personas comunes y corrientes que utilizan herramientas eléctricas y electrodomésticos Bosch.

"La campaña se centra en demostrar cómo nuestros productos mejoran la vida de los consumidores de electrodomésticos y herramientas eléctricas", afirmó Paul Thomas, presidente de Bosch en Norteamérica y presidente de Bosch Mobility, Américas. "La continuación de nuestro compromiso con el Gran Partido refleja nuestro enfoque en crecer en Estados Unidos de cara a 2026 y en adelante".

Bosch contará con planes de marketing específicos para cada producto en los canales propios, de pago y ganados, centrados en la nueva creatividad de la campaña. Se puede ver una versión extendida del anuncio del Gran Partido AQUÍ.

"Regresar al escenario del Gran Partido es un hito emocionante para Bosch", afirmó Boris Dolkhani, director de marketing de Bosch. "Seguimos ampliando los límites creativos y colaborar con talentos excepcionales como Guy Fieri nos permite mostrar aún más a los consumidores, de una forma original y memorable, cómo nuestros productos están "invented for life" (inventados para toda la vida).

El anuncio de Bosch de 30 segundos se emitirá durante el 2.° cuarto del Gran Partido y se puede ver aquí:

Centrada en el crecimiento del negocio de bienes de consumo

En su sector del negocio de bienes de consumo, Bosch está duplicando el crecimiento con múltiples lanzamientos de nuevos productos previstos en las categorías de herramientas eléctricas y electrodomésticos adaptados al mercado estadounidense. Entre las innovaciones, se incluyen la oferta completa de electrodomésticos para cocinas de Bosch y un mayor énfasis en las plataformas de baterías Next-Gen EXPERT 18V y las herramientas inalámbricas de 18 V de Bosch Power Tools.

El anuncio y la personalidad de Fieri refuerzan con audacia el crecimiento de la presencia de los electrodomésticos Bosch en Norteamérica y destacan los productos diseñados con precisión de la célebre marca, que hacen la vida más fácil, mejor y más placentera en todo el hogar. Y como alcalde de "Flavortown USA" (La ciudad del sabor, EE. UU.), les recuerda a los espectadores que Bosch es el lugar donde los fanáticos pueden crear la cocina de sus sueños con electrodomésticos premium de alta calidad, desde refrigeradores, cocinas, lavavajillas, cafeteras y mucho más. El próximo año también seguirá generando impulso para la marca y se centrará en el motivo por el que tanto los consumidores como los chefs famosos pueden sentirse "like a Bosch" en casa.

Bosch Power Tools reafirma su liderazgo en innovación en el lugar de trabajo con el anuncio de 60 nuevos productos, cuyo lanzamiento está previsto para el transcurso de 2026. Este amplio lanzamiento presenta soluciones sólidas diseñadas para profesionales del sector en tres áreas fundamentales: una línea de productos para hormigón totalmente integrada, una plataforma de baterías EXPERT de 18 V avanzada y una importante expansión en los sectores de equipos eléctricos para exteriores y almacenamiento modular. Estas novedades, diseñadas cuidadosamente para satisfacer las necesidades reales de los profesionales de hoy en día, que buscan cada vez más flexibilidad y durabilidad en el lugar de trabajo, se basan en la robusta plataforma de 18 V de Bosch, que está diseñada para ofrecer un rendimiento, una durabilidad y una versatilidad inigualables. Las baterías EXPERT 18 V de última generación son las más avanzadas de Bosch hasta la fecha, con tecnología de celdas de vanguardia y durabilidad lista para el lugar de trabajo, lo que mejora el rendimiento y la autonomía. Tanto la nueva línea de equipos eléctricos para exteriores, que funciona con la plataforma de 18 V para tareas de jardinería y exteriores, como el sistema de almacenamiento modular, que ofrece organización y movilidad profesionales, son ejemplos del compromiso inquebrantable de Bosch de empoderar a los profesionales.

Activaciones, descuentos y productos exclusivos junto con Lowe's

Para celebrar el inicio de un gran año, Bosch colabora con Lowe's, el socio oficial de mejoras para el hogar de la NFL, para que los fanáticos puedan conocer de cerca los productos Bosch.

Bosch Power Tools participará en el Lowe's Earn Your Sunday Tour en la Super Bowl Experience con una activación para presentar el láser autonivelante Green-Beam de Bosch. Los fanáticos podrán medirse con los jugadores del equipo local de Lowe's.

Además, Lowe's organizará los Bosch Days, un período promocional en Lowes.com con descuentos específicos en productos solo en línea* en una selección de herramientas eléctricas Bosch:

Del 5 al 11 de febrero: herramienta de 18 V seleccionada gratis con la compra de un kit de inicio de 2 baterías de 4 Ah.

Del 5 al 18 de febrero: 100 dólares de descuento en herramientas y láseres de 18 V seleccionados (solo aplicable para los miembros de My Lowe's Rewards).

Del 12 al 18 de febrero: herramienta PROFACTOR™ seleccionada gratis con la compra de un kit de inicio de 8 Ah.

Todas las promociones están disponibles solo EN LÍNEA en www.lowes.com.

Bosch Home Appliances, que cuenta con la marca de lavavajillas número uno del mundo*, ofrece sus lavavajillas Hybrid Tub en exclusiva en Lowe's. La línea de productos, ensamblada por una línea de producción especializada en la planta de fabricación de Bosch en New Bern, Carolina del Norte, presenta una combinación única de acero inoxidable y polipropileno, que combina durabilidad, funcionamiento silencioso y retención del calor. Desde filtración avanzada y brazos rociadores de precisión hasta una estética elegante y moderna, la línea de productos está diseñada para atraer específicamente a los clientes de Lowe's. Los atractivos precios de los electrodomésticos están diseñados para poner la ingeniería de precisión de Bosch al alcance de las personas que compran su primera vivienda, propietarios de inmuebles en alquiler y otras personas.

Para aprovechar la línea exclusiva de lavavajillas de Lowe's y descubrir muchos de los famosos productos de la marca que mejoran la vida en toda la cocina y el hogar, visite www.lowes.com/bosch. Para encontrar más distribuidores de electrodomésticos Bosch, visite el localizador de tiendas de electrodomésticos Bosch.

Las fotos de prensa están disponibles en el servicio de prensa de Bosch en us.bosch-press.com.

Acerca de Bosch

Luego de establecerse en Norteamérica en 1906, hoy en día el Grupo Bosch cuenta con aproximadamente 38.000 empleados en más de 100 sedes en la región norteamericana (al 31 de diciembre de 2024). Según cifras preliminares, Bosch generó unas ventas consolidadas de 18.700 millones de dólares en Estados Unidos, México y Canadá en 2025. Para más información, visite www.bosch.us, www.bosch.mx y www.bosch.ca.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Cuenta con aproximadamente 412.000 empleados en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2025). Según cifras preliminares, la empresa generó unas ventas de 91.000 millones de euros en 2025. Sus operaciones se dividen en cuatro sectores de negocio: Movilidad, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología de Energía y de Construcción. Con sus actividades comerciales, la empresa tiene como objetivo utilizar la tecnología para ayudar a dar forma a tendencias universales como la automatización, la electrificación, la digitalización, la conectividad y una orientación hacia la sostenibilidad. En este contexto, la amplia diversificación de Bosch en todas las regiones e industrias refuerza su capacidad de innovación y solidez. Bosch utiliza su experiencia demostrada en tecnología de sensores, software y servicios para ofrecer a los clientes soluciones multidisciplinarias desde una única fuente. También aplica su experiencia en conectividad e inteligencia artificial para desarrollar y fabricar productos sostenibles y fáciles de usar. Con tecnología "Invented for life" (inventada para toda la vida), Bosch quiere contribuir a mejorar la calidad de vida y conservar los recursos naturales. El Grupo Bosch está compuesto por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 490 filiales y empresas regionales en más de 60 países. Incluidos los socios de ventas y servicios, la red global de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch está presente en casi todos los países del mundo. La capacidad de innovación de Bosch es clave para el desarrollo futuro de la empresa. Bosch cuenta con 136 sedes en todo el mundo y da empleo a unas 82.000 personas en el área de investigación y desarrollo.

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861-1942) con el nombre de "Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering" (Taller de mecánica de precisión e ingeniería eléctrica). La estructura de propiedad especial de Robert Bosch GmbH garantiza la libertad empresarial del Grupo Bosch, lo que permite a la empresa planificar a largo plazo y realizar importantes inversiones iniciales para asegurar su futuro. El 94 % del capital social de Robert Bosch GmbH pertenece a Robert Bosch Stiftung GmbH, una sociedad de responsabilidad limitada con fines benéficos. Las acciones restantes pertenecen a Robert Bosch GmbH y a una empresa propiedad de la familia Bosch. La mayoría de los derechos de voto pertenecen a Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Esta sociedad tiene la misión de garantizar la existencia a largo plazo de la empresa y, en particular, su independencia financiera, de acuerdo con el legado transmitido en el testamento de su fundador, Robert Bosch.

Se puede encontrar más información en línea en www.bosch-press.com, www.bosch.com.

