Hyundai Motor inicia el nombramiento global de bosques marinos en Corea, Argentina y Australia

La campaña destaca el valor climático de los ecosistemas marinos mediante la asignación de nombres y la construcción de identidad durante el Mes de la Tierra

Un sitio web dedicado y registros de mapeo buscan generar conciencia global y acceso a datos

SEÚL, Corea del Sur, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Motor Company anunció hoy el lanzamiento global de su campaña "Bosques sin Nombre", una iniciativa que celebra el Mes de la Tierra este abril nombrando bosques marinos en todo el mundo, al mismo tiempo que destaca su importancia ambiental.

La campaña busca aumentar la conciencia sobre estos ecosistemas submarinos, a menudo pasados por alto, y reforzar los esfuerzos de conservación marina a largo plazo de Hyundai Motor.

Bosques sin Nombre - Hyundai Motor Saca a la Luz los Bosques Marinos Ocultos del Mundo

¿Qué Son los Bosques Marinos y Por Qué Son Importantes?

Los bosques marinos son ecosistemas submarinos formados por densas algas marinas, como el kelp y otras especies de macroalgas. Al igual que los bosques terrestres, proporcionan hábitats, filtran contaminantes marinos y sostienen la biodiversidad costera.

¿Por Qué Hyundai Está Nombrando los Bosques Marinos?

A diferencia de los bosques terrestres icónicos, muchos bosques marinos no tienen nombres formales — una falta de identidad que reduce su visibilidad y la protección que reciben. La campaña aborda esta brecha fundamental al otorgar identidades claras a estos ecosistemas.

Los nombres seleccionados se añadirán al Mapa de Bosques Marinos de la campaña, que Hyundai Motor busca integrar en plataformas de mapeo global ampliamente utilizadas. Hyundai Motor invita al público a participar directamente en el proceso mediante votación abierta, impulsando un cambio en la comunicación ambiental, desde la simple concienciación hacia el reconocimiento, la documentación y la protección a largo plazo.

¿Cómo Funciona la Campaña 'Bosques sin Nombre'?

Esta nueva iniciativa amplía el enfoque de sostenibilidad de Hyundai Motor, pasando de los ecosistemas terrestres a los entornos marinos, mediante el nombramiento de tres bosques marinos en el mundo:





Corea: Uno de los dos bosques marinos restaurados en Ulsan ha recibido oficialmente el nombre "Ullim" — una palabra coreana que evoca resonancia o eco.





Uno de los dos bosques marinos restaurados en Ulsan ha recibido oficialmente el nombre "Ullim" — una palabra coreana que evoca resonancia o eco.

Argentina: Hyundai ha designado un nombre oficial para el bosque marino, "Auken Aiken", que significa "Campo de Vida" en la lengua indígena local, a través de una alianza con una ONG local especializada en conservación marina y grupos comunitarios.





Hyundai ha designado un nombre oficial para el bosque marino, "Auken Aiken", que significa "Campo de Vida" en la lengua indígena local, a través de una alianza con una ONG local especializada en conservación marina y grupos comunitarios.

Australia: El nombre final se determinará mediante un proceso de votación pública realizado a través de los canales sociales globales de Hyundai Motor y del sitio web de la campaña, con una lista de candidatos preseleccionados juntamente con ONGs y grupos comunitarios locales.

¿Qué Ocurrirá Durante el Mes de la Tierra?

Hitos clave incluyen:

3 de abril

Lanzamiento del video teaser de la campaña y del portal web de la campaña

y del portal web de la campaña

Anuncio de los nombres de los bosques marinos en Corea y Argentina, junto con la votación pública en Australia





22 de abril (Día de la Tierra): Lanzamiento del video principal de la campaña y anuncio del nombre final del bosque marino de Australia

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949596/Forests_Without_Names___Hyundai_Motor_Company.jpg

FUENTE Hyundai Motor Company