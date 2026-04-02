Hyundai Motor Company lanza una campaña de mercadeo a nivel mundial titulada "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora), fundamentada en su compromiso con la innovación

Hyundai lleva la robótica a la FIFA World Cup (Copa Mundial de la FIFA) mediante el despliegue de Atlas® y Spot®, de Boston Dynamics, con el fin de apoyar las operaciones del torneo y mejorar las experiencias de los aficionados

Son Heung-min, estrella del fútbol, es nombrado embajador de la marca Hyundai y aparece junto con Atlas, de Boston Dynamics, en un nuevo anuncio de la campaña

La alianza se extiende a las comunidades locales mediante campamentos de fútbol juvenil realizados en cuatro ciudades de Estados Unidos

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SEÚL, Corea del Sur y NUEVA YORK, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Motor Company destacó hoy su asociación con la FIFA, junto con la presentación de su nueva campaña mundial "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora) en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026, de cara a la FIFA World Cup 2026™.

Forjar el futuro con "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora)

Hyundai Motor presenta la campaña "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora), y se prepara para exhibir la robótica en la FIFA World Cup 2026™

Inspirada en la visión "Progress for Humanity" (Progreso para la humanidad) de Hyundai Motor, la campaña "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora) refleja el compromiso de la empresa para impulsar la innovación en movilidad y robótica. En el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026, Hyundai Motor nombró a Son Heung-min, capitán de la selección nacional de fútbol de Corea del Sur, como su embajador de marca global antes de la FIFA World Cup 2026™.

Hyundai Motor da la bienvenida a Son Heung-min como embajador mundial

Son Heung-min, ícono mundial del fútbol, capitán de la selección nacional de Corea del Sur y delantero de Los Ángeles Football Club (LAFC), personifica los valores que definen tanto a Hyundai Motor como al fútbol, como la determinación, el trabajo en equipo y el poder de inspirar. Como referente mundial, el jugador representará la campaña "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora) dentro y fuera del campo y aparecerá junto con Atlas, de Boston Dynamics, un robot humanoide avanzado, en uno de los dos anuncios de la campaña disponibles en las redes sociales de Hyundai Motor.

"Creo firmemente que el futuro pertenece a quienes lo persiguen, y esa mentalidad me impulsa a trabajar más duro todos los días y estar listo para lo que venga después. Comparto con Hyundai Motor la creencia de que "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora) y, juntos, desempeñamos un papel fundamental para impulsar el futuro".

— Son Heung-min, capitán de la selección nacional de Corea del Sur y embajador mundial de Hyundai Motor Company.

"Mientras continuamos nuestra alianza de 27 años con la FIFA, Hyundai Motor se compromete a ofrecer su colaboración más ambiciosa hasta la fecha en la Copa Mundial más grande de la historia en 2026. Creamos nuevas y significativas formas para que los aficionados experimenten el juego mediante la introducción de tecnologías innovadoras e interacciones inmersivas que serán memorables e impactantes. Este año ampliaremos nuestra presencia en el escenario mundial mediante la incorporación de robótica avanzada, que incluye a Atlas y Spot, en colaboración con Boston Dynamics. También nos complace asociarnos con Son Heung-min, un referente mundial cuya inspiradora trayectoria refleja nuestra visión de conectar comunidades mediante el fútbol y mucho más".

— José Muñoz, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Company.

"'Next Starts Now' (El futuro empieza ahora) es la campaña mundial de Hyundai para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que da vida a nuestra visión de 'Progress for Humanity' (Progreso para la humanidad). En lugar de esperar a que se desarrolle el futuro, lo llevamos directamente a los aficionados. Con cada partido vemos lo que sigue, es decir, nuevos talentos, energía renovada y nuevas posibilidades, lo que refleja nuestro compromiso con el progreso y el liderazgo del cambio".

— Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director de Mercadeo Mundial de Hyundai Motor Company.

Liderar la innovación: Hyundai Motor en la FIFA World Cup 2026™

Como socio oficial de la FIFA durante 27 años, Hyundai Motor ha respaldado el torneo mediante la provisión de vehículos y el traslado de equipos, funcionarios y medios de comunicación entre las sedes. Para la FIFA World Cup 2026™, Hyundai Motor, en colaboración con Boston Dynamics, amplía esa función al incorporar la robótica en el evento mediante el despliegue de Atlas y Spot en sedes designadas para optimizar las operaciones de los partidos, la interacción con los aficionados, la seguridad y la eficiencia durante todo el torneo.

Hyundai Motor desplegará su flota de movilidad más grande y avanzada hasta la fecha y operará junto con estos robots para garantizar el funcionamiento ininterrumpido en las sedes del torneo.

Inspirar a las próximas generaciones mediante el fútbol

El compromiso de Hyundai Motor de apoyar a la próxima generación de fútbol va más allá de la tecnología para los jóvenes atletas y las comunidades que dan forma al futuro del deporte. A partir de abril, Hyundai Motor organizará campamentos de fútbol juvenil en Estados Unidos bajo la dirección de las leyendas del fútbol Mia Hamm y Tim Howard.

Los campamentos se realizarán en cuatro ciudades anfitrionas de la FIFA World Cup 2026™, Atlanta, Miami, Nueva Jersey y Los Ángeles, para niños de 6 a 12 años, lo que vincula directamente la alianza de Hyundai Motor con las comunidades locales.

Hyundai Motor, en asociación con la FIFA, también lanzó el concurso mundial de dibujo infantil "Be There With Hyundai", el cual invita a niños de 5 a 12 años de todo el mundo a enviar sus obras de arte en apoyo de sus selecciones nacionales favoritas. Mediante este programa, Hyundai Motor rinde homenaje a los jóvenes aficionados como participantes activos en el futuro del fútbol. Los diseños seleccionados se exhibirán en los autobuses oficiales de los equipos durante la FIFA World Cup 2026™. Para más información, visite Hyundai's Brand Journal.

Para ver el anuncio de la campaña "Next Starts Now" (El futuro empieza ahora) con Atlas y Son Heung-min, visite el canal oficial de YouTube de Hyundai Motor en www.youtube.com/HyundaiWorldwide.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company tiene presencia en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a resolver los desafíos de movilidad del mundo real a nivel mundial. Con base en la visión de marca "Progress for Humanity" (Progreso para la humanidad), Hyundai Motor acelera su transformación para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente. La empresa invierte en tecnologías avanzadas como la robótica y la Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) para crear soluciones de movilidad revolucionarias, al tiempo que apuesta por la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad. En la búsqueda de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai continuará sus esfuerzos para introducir vehículos de cero emisiones con tecnologías de pila de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos líderes en la industria.

Puede encontrar más información sobre Hyundai Motor y sus productos en:

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Acerca de Boston Dynamics

Boston Dynamics es líder mundial en el desarrollo y la implementación de robots de gran movilidad capaces de hacer frente a los retos industriales y de seguridad más exigentes. Nuestros robots cuentan con capacidades avanzadas de movilidad, destreza e inteligencia, lo que permite la automatización en espacios no estructurados, de difícil acceso o inseguros, desde plantas de fabricación, centrales eléctricas y obras de construcción hasta almacenes y centros de distribución. Contamos con tres robots en nuestra cartera: Spot®, un cuadrúpedo que realiza inspecciones industriales para la gestión de activos empresariales y mantiene a las personas fuera de peligro mediante aplicaciones de seguridad pública; Stretch®, un robot para el traslado de cajas que actualmente se implementa con clientes de logística y comercio minorista; y Atlas®, nuestra plataforma humanoide eléctrica en fase de desarrollo. Para más información acerca de nuestra empresa y nuestras tecnologías, visite www.bostondynamics.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947516/Hyundai_Motor_Unveils_Next_Starts_Now_Campaign__Set_to_Showcase_Robotics_at_FIFA_World_Cup_2026.jpg

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FUENTE Hyundai Motor Company