Broxel irrumpe en el mercado de remesas en el mes de mayor flujo en México

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cada año, en mayo, México rompe su propio récord en recepción de remesas. El quinto mes del calendario se ha consolidado como el periodo de mayor captación de estos flujos, un fenómeno que trasciende las estadísticas y tiene un impacto directo en millones de familias que dependen de los envíos de dinero desde el extranjero. Este dinamismo no solo refleja la magnitud del mercado, sino que también abre espacio para la evolución de nuevos modelos financieros orientados a mejorar la eficiencia en la recepción de recursos.

En este contexto, Broxel, una firma 100% mexicana, ha desarrollado un modelo transaccional al ofrecer una tarjeta con un esquema de "comisión sin costo" por recepción, lo que mejora la eficiencia en el envío de dinero y permite que una mayor proporción de los recursos transferidos desde el extranjero llegue directamente a los hogares. La propuesta se complementa con una plataforma digital que habilita transferencias desde dispositivos móviles, sin tiempos de espera, con disponibilidad 24/7, así como herramientas de gestión financiera, como control de gastos, pagos digitales y una Bóveda Virtual con rendimientos de hasta 10% anual, configurando una solución orientada a reducir fricciones y maximizar el valor que reciben los usuarios.

De acuerdo con datos del Banco de México, solo en mayo de 2025 el país recibió alrededor de 5,360 millones de dólares en remesas, distribuidos en cerca de 13.9 millones de operaciones, con un envío promedio de aproximadamente 385 dólares por transacción. Estas cifras posicionan a México como uno de los principales receptores de remesas a nivel global y confirman que dichos flujos constituyen una de las fuentes de ingreso más relevantes para la economía de los hogares.

No obstante, el volumen de recursos que ingresa al país también pone de relieve un reto estructural: garantizar que estos fondos lleguen de manera eficiente, segura y al menor costo posible a quienes los reciben.

Uno de los cambios más significativos en este ecosistema es la evolución de los canales de envío. Actualmente, más del 99% de las remesas que llegan a México se realizan mediante transferencias electrónicas, lo que confirma que la digitalización de estos flujos no es una tendencia futura, sino una realidad consolidada.

Esta transformación abre una oportunidad clave: si el dinero ya se mueve de forma digital, el desafío radica en asegurar que los instrumentos para recibirlo, administrarlo y maximizar su uso estén a la altura de las necesidades de la población.

Especialistas en inclusión financiera coinciden en que la digitalización de las remesas no solo optimiza el envío de dinero, sino que también puede convertirse en una puerta de entrada al sistema financiero formal para sectores históricamente excluidos. El acceso a crédito, seguros y otros productos financieros básicos podría ampliarse significativamente si las soluciones adecuadas llegan a los usuarios correctos.

Pese a los avances tecnológicos, la inclusión financiera sigue siendo una asignatura pendiente. La combinación de innovación, regulación efectiva y educación financiera será clave para que las remesas dejen de ser únicamente un ingreso recurrente y se consoliden como un motor de desarrollo económico para las familias mexicanas.

Broxel

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FUENTE Servicios Broxel