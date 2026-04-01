Broxel: La infraestructura detrás de la interfaz

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el futuro de la banca, hay un jugador que ya está operando el presente con una lógica distinta. Si no han escuchado de Broxel, no piensen en un neobanco más; piensen en la plataforma que permite que el ecosistema se mueva con una agilidad que, honestamente, a veces nos falta en la banca tradicional.

El Modelo Iceberg: Gobernanza en la profundidad

Cuando hablamos de Iceberg, nos referimos a la arquitectura de su modelo de negocio. Lo que el usuario ve —esa app intuitiva— es apenas el 10% del sistema. El verdadero valor está en el 90% restante: una infraestructura profunda con más de 250 activos tecnológicos modulares y agnósticos desarrollados in-house.

Para los que vivimos entre regulaciones, el dato clave es su ventaja multi-licencia: operan como SOFIPO, SOFOM, IFPE y cuentan con licencia MTL en Estados Unidos. No están "jugando" a las finanzas; tienen los fierros y los permisos para procesar un volumen transaccional masivo con seguridad de grado bancario (certificaciones ISO 27001 y 37001).

Agilidad Quirúrgica: De meses a días

La gran diferencia que está notando el sector es la velocidad de ejecución. Mientras que a una estructura tradicional le puede tomar 18 meses lanzar un producto complejo, Broxel lo resuelve en dos semanas.

Evidencia en campo: Un ejemplo concreto fue el cierre de 2025, donde ejecutaron una licitación federal masiva en tiempo récord, logrando la dispersión de recursos al 100% de los usuarios sin una sola fricción operativa. Eso no es suerte; es trazabilidad y control automatizado.

Riesgo Actuarial: Dejar de mirar el "retrovisor"

Lo más disruptivo es cómo gestionan el riesgo. Mientras muchos seguimos usando el Buró de Crédito como un "retrovisor" estático, Broxel utiliza Inteligencia Exponencial. Analizan flujos transaccionales y biometría en tiempo real para predecir comportamientos y prevenir fraudes antes de que sucedan, todo bajo una gobernanza ética alineada con los estándares de la OCDE.

Broxel Next: La hoja de ruta para la próxima década

Pero la conversación en Cancún no terminó en los logros actuales. La compañía ha presentado Broxel Next, la visión estratégica que define sus próximos 10 años. No es solo evolución, es expansión agresiva:

Omnipresencia B2C y B2B: Un despliegue agresivo de nuevos productos diseñados para capturar tanto al usuario final como a las empresas que buscan embeber servicios financieros.





Un despliegue agresivo de nuevos productos diseñados para capturar tanto al usuario final como a las empresas que buscan embeber servicios financieros. Conquista de Territorios: Un fortalecimiento crítico de su presencia en Estados Unidos y la incursión en nuevos mercados geográficos que demandan su robustez operativa.





Un fortalecimiento crítico de su presencia en Estados Unidos y la incursión en nuevos mercados geográficos que demandan su robustez operativa. IA de Primer Nivel: La adopción profunda de plataformas de Inteligencia Artificial para redefinir la industria de servicios de tecnología financiera, desde la hiper-personalización hasta la eficiencia operativa.





La adopción profunda de plataformas de Inteligencia Artificial para redefinir la industria de servicios de tecnología financiera, desde la hiper-personalización hasta la eficiencia operativa. Ecosistema de Alianzas: El estreno de nuevos partnerships estratégicos, tanto nacionales como internacionales, que consolidan su rol como el aliado preferido de las instituciones globales.

Bajo el liderazgo de Gustavo Gutiérrez Galindo, el mensaje de Broxel en esta Convención es técnico y directo: la reputación no se construye con promesas, se construye con operación y evidencia pública. Con más de 28 millones de tarjetas emitidas, Broxel no viene a pedir un voto de confianza; viene a mostrar los expedientes, las reglas de negocio y los resultados de un ecosistema probado.

En pocas palabras, es un servicio financiero seguro con una rentabilidad y eficiencia operativa que muy pocos jugadores en el mundo tech global pueden presumir hoy en día.

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FUENTE Servicios Broxel