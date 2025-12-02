BSJI recibió 96,5 millones de $ en una sentencia histórica contra PDVSA

La sentencia del tribunal de Lisboa destaca el compromiso de BSJI con la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho en las finanzas internacionales

GUAYNABO, Puerto Rico, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Banco San Juan Internacional (BSJI) anunció hoy que el Tribunal Civil de Lisboa emitió una sentencia histórica a su favor contra cuatro subsidiarias de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El Tribunal otorgó USD 96,5 millones más intereses, lo que eleva el total a más de USD 100 millones, por incumplimientos de dos contratos de crédito ejecutados en 2016 y 2017. La sentencia se aplica a PDVSA Petróleo, S.A., Commerchamp, S.A., Petrocedeño, S.A. y Petropiar, S.A.

La disputa comenzó en los tribunales ingleses, donde en 2020 y 2021, el Tribunal Superior sostuvo que PDVSA había incumplido sus obligaciones contractuales de pago a BSJI. Cuando PDVSA no tomó medidas para satisfacer esa sentencia, BSJI recurrió a Portugal, donde PDVSA y sus subsidiarias mantenían cuentas bancarias.

Tras un juicio que duró más de dos meses, el Tribunal Civil de Lisboa emitió uno de los fallos financieros más importantes contra el conglomerado petrolero estatal venezolano en Europa. El Tribunal determinó que cada subsidiaria es responsable de las deudas de las demás, lo que respalda el embargo de más de 100 millones de USD en poder de las entidades de PDVSA en un banco portugués.

Al atravesar el velo corporativo, la Corte citó la falta de actividad económica independiente de las subsidiarias y su integración operativa con PDVSA, concluyendo que el gobierno venezolano dirige efectivamente el grupo corporativo como un instrumento del Estado.

"Este fallo destaca la fortaleza de la aplicación contractual y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas transfronterizas", dijo Héctor J. Vázquez, CEO de BSJI. "Acogemos con beneplácito la decisión de la Corte y nos movemos rápidamente para hacer cumplir la sentencia de conformidad con el derecho portugués e internacional".

La decisión refuerza la posición de BSJI como institución acreedora internacional líder comprometida con la defensa de la integridad de los acuerdos financieros.

BSJI es una institución financiera internacional especializada en financiación comercial estructurada, soluciones crediticias y transacciones en mercados emergentes. La firma mantiene una presencia global centrada en la integridad legal y financiera en casos complejos de finanzas soberanas y corporativas.

