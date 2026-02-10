Bupa Global Latinoamérica anuncia el nombramiento de Fernando Martín como Director General y apuesta por un crecimiento digital y nuevas alianzas estratégicas en la región

MIAMI, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bupa Global Latinoamérica (BGLA) anuncia el nombramiento de Fernando Martín como nuevo Director General, efectivo a partir del 1 de febrero, con responsabilidad sobre la visión, estrategia y operación del negocio en los mercados de Latinoamérica en los que BGLA tiene presencia.

Fernando Martín, nuevo director de Bupa Global Latinoamérica, apuesta por un crecimiento digital y nuevas alianzas estratégicas en la región.

Con más de tres décadas de experiencia en el sector asegurador y de salud, Fernando Martín ha desempeñado durante los últimos cuatro años el rol de Chief Operating Officer (COO) de BGLA, desde donde ha liderado proyectos estratégicos en Ecuador, República Dominicana, España, México y otras geografías de la región.

Su liderazgo ha sido clave para acelerar la transformación operativa, fortalecer la eficiencia del negocio y consolidar la propuesta de valor hacia clientes y socios estratégicos.

Fernando asume la posición en reemplazo de José Luis Buil, quien se jubila tras más de 40 años de trayectoria sobresaliente en Bupa.

"Contamos con equipos altamente comprometidos, una estrategia clara y el impulso necesario para seguir llevando nuestro propósito a más personas y comunidades. Este cambio no sólo preserva la continuidad; la potencia. Nos prepara para objetivos aún más ambiciosos y nos reta a seguir innovando, elevando la experiencia de nuestros clientes y fortaleciendo nuestras alianzas", señaló Carlos Jaureguizar, CEO de Bupa Europa y Latinoamérica.

Una nueva etapa para acelerar la transformación del negocio

Bajo el liderazgo de Fernando Martín, BGLA impulsará una agenda centrada en:

Desarrollo y evolución del portafolio de productos y soluciones de salud.

Consolidación de alianzas estratégicas en toda la región.

Mejora continua de la experiencia del cliente, con foco en accesibilidad, simplicidad y servicio omnicanal.

Fortalecimiento de la salud digital, a través de 'Blua', ampliando servicios que facilitan el acceso a atención médica de calidad en cualquier momento y lugar.

Mayor relevancia de los mercados locales, fortaleciendo modelos operativos adaptados a cada país.

Sostenibilidad y compromiso social, impulsando el programa BGLA Green, con proyectos de reforestación, educación y deporte inclusivo.

"Latinoamérica vive una transformación acelerada en la forma de acceder a la salud, y Bupa está preparada para liderar ese cambio. Nuestro foco será ampliar las capacidades digitales, expandir los servicios de salud al alcance de las personas en cualquier momento y reforzar alianzas estratégicas que impulsen un crecimiento sostenido en todos nuestros mercados. Esta nueva etapa nos permitirá evolucionar más rápido, ser más accesibles y responder con precisión a lo que buscan nuestros clientes y socios en la región", afirmó Fernando Martín, Director General de Bupa Global Latinoamérica.

Acerca de Bupa y Bupa Global Latinoamérica

Bupa Global Latinoamérica (BGLA) es parte de Bupa, compañía líder en el cuidado de la salud a nivel internacional con más de 75 años de experiencia.

Establecida en 1947, el propósito de Bupa es ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas, felices y crear un mundo mejor. Al no tener accionistas, nuestros clientes son nuestro foco. Reinvertimos las ganancias para proporcionar más y mejor atención médica para el beneficio de los clientes actuales y futuros.

Somos una empresa internacional de atención médica que atiende a más de 60 millones de clientes en todo el mundo. Empleamos directamente alrededor de 87.000 personas.

El seguro de salud representa la mayor parte de nuestro negocio. También somos un proveedor de salud con clínicas, hospitales, centros odontológicos y también centros profesionales de atención a personas mayores.

Bupa tiene negocios en todo el mundo, principalmente en el Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Turquía, Brasil, México e India. También contamos con empresas asociadas en Arabia Saudita.

BGLA tiene oficinas y operaciones en el área de seguros de salud en Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia y Chile.

Como parte de la iniciativa global 'Healthy Cities', nos enorgullece expandir nuestros proyectos de reforestación en la región con miles de árboles para crear entornos urbanos saludables que contribuyan a mejorar la salud de las personas. Nuestros programas de sostenibilidad también están creciendo a través de 'Huellas de Cambio', implementado en escuelas para generar un impacto positivo en la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. Para más información, visite https://www.bupasalud.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888943/Fernando_Martin_BGLA.jpg

FUENTE Bupa