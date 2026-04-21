Bupa acelera su agenda de Sostenibilidad en Latinoamérica a través de la iniciativa 'BGLA Green'

La iniciativa 'BGLA Green' - bajo el programa global Healthy Cities - fue diseñada para construir un futuro más saludable para las personas y el planeta.

La compañía global de salud refuerza su apoyo financiero al medio ambiente, a la educación y las comunidades de nuestra región.

MIAMI, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bupa Global Latinoamérica (BGLA) reafirma su compromiso con el medioambiente, la educación y las comunidades locales a través de su iniciativa 'BGLA Green', al anunciar avances importantes en sus planes de Sostenibilidad de 2026.

Bupa confirma la siembra de miles de árboles adicionales en Ecuador y República Dominicana, fortaleciendo sus esfuerzos de reforestación y contribuyendo a la protección del medioambiente.

‘BGLA Green’ cerró recientemente los primeros 2 años de la iniciativa con un total de más de 28.000 árboles plantados, consolidando así su impacto positivo en la región

'BGLA Green' cerró recientemente los primeros 2 años de la iniciativa con un total de más de 28.000 árboles plantados, consolidando así su impacto positivo en la región. Para este año, el plan es crecer aún más superando la marca de 47.000 árboles, a través de las alianzas con las organizaciones Fundación Ecuatoriana de Conservación Sembrando Esperanza y Fundación Ozama RD Verde.

Adicionalmente, Bupa continua apoyando a las escuelas para fomentar la protección del ambiente entre las nuevas generaciones como parte del programa Huellas de Cambio. Con espacios naturales creados por Bupa en las escuelas, en el 2026 la compañía líder en el cuidado de la salud celebra nuevas cosechas en los jardines bajo el cuidado de estudiantes y maestros en alianza con la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA).

"En Bupa creemos que la salud de las personas está directamente conectada con la salud del planeta. Nuestros proyectos avanzan en 2026 reflejando este compromiso: más árboles, más educación ambiental y más acciones concretas para generar un impacto positivo en nuestras comunidades y el medio ambiente bajo la iniciativa BGLA Green", afirmó Fernando Martín, Director General de Bupa Global Latinoamérica.

Empleados de Bupa Global Latinoamérica en Ecuador, República Dominicana, Panamá, Guatemala, México y Miami, junto a socios comerciales de la empresa, participan todos los años en las actividades de Healthy Cities. Este reto internacional – con la 4.ª edición que se lanzará pronto en nuestra región – consiste en caminar 6.000 pasos diarios y, por cada participante que alcanza la meta, Bupa invierte en proyectos de Sostenibilidad.

Los fondos generados por Healthy Cities se canalizan a través de 'BGLA Green', para financiar proyectos ambientales, educativos, vinculados a la salud y a los deportes inclusivos.

Con estas acciones, Bupa fortalece su liderazgo en Sostenibilidad en la región para apoyar la salud de las personas, el medio ambiente y el bienestar de nuestras comunidades.

Acerca de Bupa y Bupa Global Latinoamérica

Bupa Global Latinoamérica (BGLA) es parte de Bupa, compañía líder en el cuidado de la salud a nivel internacional con más de 75 años de experiencia.

Establecida en 1947, el propósito de Bupa es ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas, felices y crear un mundo mejor. Al no tener accionistas, nuestros clientes son nuestro foco. Reinvertimos las ganancias para proporcionar más y mejor atención médica para el beneficio de los clientes actuales y futuros.

Con 100.000 empleados a nivel mundial, somos una empresa internacional de atención médica que atiende a más de 68 millones de clientes.

El seguro de salud representa la mayor parte de nuestro negocio. También somos un proveedor de salud con clínicas, hospitales, centros odontológicos y centros profesionales de atención a personas mayores.

Bupa tiene negocios en todo el mundo, principalmente en el Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Turquía, Brasil, México e India. También contamos con empresas asociadas en Arabia Saudita.

BGLA tiene oficinas y operaciones en el área de seguros de salud en Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia y Chile.

Bajo 'BGLA Green', nuestros programas de Sostenibilidad continúan creciendo a través de iniciativas como 'Huellas de Cambio', implementada en escuelas para generar un impacto positivo en la salud, la nutrición y el bienestar de los niños; y 'Deporte Inclusivo en la Escuela', una nueva propuesta que promueve la diversidad en las nuevas generaciones mediante la práctica deportiva compartida entre personas con y sin discapacidad, en un mismo entorno y bajo las mismas reglas.

Como parte de la iniciativa global 'Healthy Cities', nos enorgullece expandir nuestros proyectos de reforestación en la región con miles de árboles para crear entornos urbanos saludables que contribuyan a mejorar la salud de las personas. Para más información, visite https://www.bupasalud.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956707/IMG2__1.jpg

FUENTE Bupa