Cartera Inicial, Oferta Minorista y Ventana de Acceso al Capital

El presente comunicado contiene información privilegiada a efectos del artículo 7 de la versión británica del Reglamento (UE) n.º 596/2014, que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018, en su versión modificada. Tras la publicación de este comunicado a través de un Servicio de Información Regulatoria, esta información privilegiada pasa a considerarse de dominio público.

Shaires Holdings Ltd

("Shaires Holdings" o la "Compañía")

LONDRES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Shaires Holdings Ltd (AIM: SHR), la compañía de inversión londinense que cotiza en bolsa y ofrece a los inversores exposición a empresas privadas líderes a nivel mundial en los sectores de la tecnología y la inteligencia artificial en fases intermedia y avanzada, se complace en anunciar hoy varias iniciativas nuevas. Se destaca lo siguiente:

Cartera inicial constituida: Acuerdos vinculantes en vigor, sujetos a las condiciones habituales de cierre, que ofrecen exposición a Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ y Colossal Biosciences, con un valor total de hasta $86,7 millones.

Oferta minorista dirigida exclusivamente a inversores del Reino Unido, gestionada por Marex Financial ("Marex"), que se lanza hoy a un precio de $20,00 por acción, junto con la colocación institucional de $28,5 millones anunciada recientemente, cuyo precio también se fijó en $20,00 por acción; los detalles se recogen en un comunicado de prensa publicado por separado.

Se pondrá en marcha una Ventana de Acceso al Capital. Se trata de una suspensión voluntaria de la cotización de las acciones de una Compañía con el fin de facilitar que las compañías puedan llegar a un abanico más amplio de inversores, incluidos los inversores particulares, durante una ronda de financiación. Permanecerá vigente hasta que finalice la Oferta Minorista.

Se están llevando a cabo negociaciones avanzadas sobre nuevas oportunidades de inversión y aporte por un importe de hasta $500 millones, entre las que se incluyen nuevas inversiones en compañías privadas líderes en tecnología e inteligencia artificial, y que se anunciarán una vez se alcancen los acuerdos definitivos.

El objetivo es recaudar un total de $100 millones en el primer y segundo tramo institucional y la oferta minorista, así como por medio de aportes iniciales en especie.

Ya está disponible un video de presentación general de la Compañía, a cargo de su CEO Vivek Seth, que se puede ver bajo demanda en: https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

Cartera Inicial

Con el fin de constituir su cartera de inversión inicial, la Compañía ha suscrito acuerdos de opción vinculantes para adquirir participaciones por un valor de hasta $40 millones en entidades con fines especiales ("SPV") gestionadas por Rizvi Traverse (una compañía vinculada a Suhail Rizvi, presidente ejecutivo de Shaires y parte vinculada a la Compañía), que ofrecen exposición a algunas de las compañías tecnológicas privadas más importantes del mundo:

Anthropic, la compañía pionera en inteligencia artificial responsable de la familia de modelos Claude

Stripe, una compañía líder en infraestructuras financieras para empresas

Figure AI, la primera compañía de robótica basada en inteligencia artificial de su clase dedicada al desarrollo de humanoides de uso general

Además, la Compañía ha firmado un acuerdo de suscripción con una SPV de terceros que le permite obtener exposición a ByteDance ($15,0 millones), el grupo tecnológico líder a nivel mundial responsable de TikTok, Douyin y Doubao. La Compañía también ha firmado un acuerdo de suscripción para adquirir una participación en Moonshot AI ($5,0 millones), el laboratorio chino líder en inteligencia artificial responsable de la serie Kimi de modelos de código abierto. Además, como parte de su programa de aportes en especie "acción por acción", la Compañía ha firmado acuerdos de aportación con determinadas contrapartes que aportan $14,8 millones en participaciones en SPV que ofrecen exposición a SandboxAQ, una compañía líder en inteligencia artificial y computación cuántica, así como $12,0 millones en acciones de Colossal Biosciences, una compañía de genética avanzada y biociencias dedicada a la "desextinción". El valor máximo total de todos los compromisos iniciales asciende a $86,7 millones.

Compañía de la cartera Tipo de inversión Importe de la inversión¹ Anthropic Acuerdo de opción vinculante Hasta $16,2 millones Bytedance Inversión en efectivo $15,0 millones SandboxAQ Aporte en especie $14,8 millones Figure AI Acuerdo de opción vinculante Hasta $14,5 millones Colossal Biosciences Aporte en especie $12,0 millones Stripe Acuerdo de opción vinculante Hasta $9,2 millones Moonshot AI Inversión en efectivo $5,0 millones Total

Hasta $86,7 millones 1 Para ver más detalles, consulte los comunicados de prensa independientes de la Compañía sobre la operación; sujeto a su finalización.

La Compañía se encuentra en una fase avanzada de negociaciones para realizar nuevas inversiones en compañías privadas líderes en tecnología e inteligencia artificial, y ofrecerá información periódica cuando se firmen los acuerdos definitivos, en consonancia con su intención de constituir una cartera que supere los $500 millones a corto plazo. Estas oportunidades se encuentran en distintas fases de negociación y tramitación, y no hay certeza de que ninguna de ellas llegue a concretarse.

La cartera inicial se financiará, en parte, mediante la ronda de financiación institucional de la Compañía, llevada a cabo a través de suscripciones directas de nuevas acciones ordinarias a $20,00 por acción, en el marco de la cual se ha completado un primer tramo de $28,5 millones mediante la suscripción de 1 424 000 nuevas acciones ordinarias, tal y como se anunció el 30 de julio de 2026. Las inversiones en SandboxAQ y Colossal Biosciences, en el marco del programa de aportes en especie, se financian mediante la emisión de 1 341 821 nuevas acciones ordinarias ("Acciones de Aporte"). En el marco del programa de aporte en especie, la Compañía emitirá nuevas acciones ordinarias a un precio de $20,00 por acción.

Oferta Minorista

Tal y como se anunció en un comunicado independiente, hoy se pone en marcha una oferta minorista ("Oferta Minorista WRAP"), gestionada por Marex, a un precio de $20,00 por acción, el mismo precio que la salida a bolsa inicial dirigida a inversores institucionales.

El programa de captación de capital de la Compañía está en marcha: se está llevando a cabo un segundo tramo institucional, paralelo a la oferta minorista. Entre los dos segmentos institucionales —el programa de aportes en especie y la oferta minorista—, la Compañía tiene como objetivo recaudar un total de $100 millones. En su momento se facilitará más información sobre la ronda de financiación.

Ventana de Acceso al Capital

A raíz de las modificaciones introducidas en el Reglamento del AIM (Alternative Investment Market) para las Compañías que se anunciaran a principios de este mes, la Compañía ha decidido hacer uso de una Ventana de Acceso al Capital. Se trata de una suspensión voluntaria de la cotización de las acciones de una compañía con el fin de facilitar que las compañías puedan llegar a un abanico más amplio de inversores, incluidos los inversores particulares, durante una ronda de financiación. A partir de las 7:30 horas de hoy, las acciones de la Compañía entrarán en una Vetana de Acceso al Capital hasta que se publique un nuevo comunicado en el que se detalle el cierre de la Oferta Minorista WRAP.

Admisión de nuevas acciones y derechos de voto totales

Debido a que los ajustes correspondientes a las fracciones resultantes de la agrupación de acciones que tuvo lugar el 9 de junio de 2026 se contabilizaron erróneamente, el número de acciones en circulación de la Compañía incluía, por error, 15 acciones adicionales. El número real de acciones en circulación a día de hoy es de 2 499 989 y no de 2 500 004, como se había indicado anteriormente.

Además, se presentará una solicitud para que las 741 821 Acciones de Contraprestación relacionadas con la inversión en SandboxAQ y las 600 000 Acciones de Contraprestación relacionadas con la inversión en Colossal Biosciences (en conjunto, 1 341 821 Acciones de Contraprestación) sean admitidas a cotización en el AIM ("Admisión"), cuya fecha prevista es el 21 de agosto de 2026 o en torno a esa fecha.

De conformidad con lo dispuesto en las Normas de Transparencia y Orientación sobre la Divulgación de Información de la Autoridad de Conducta Financiera, la Compañía confirma que, tras la Admisión a cotización, contará con 3 841 810 acciones ordinarias en circulación y no tendrá acciones ordinarias en tesorería. Los accionistas podrán utilizar la cifra anterior como denominador en los cálculos para determinar si están obligados a notificar sus participaciones en la Compañía o cualquier variación de las mismas. Todas las acciones ordinarias tienen los mismos derechos de voto.

Comentarios del Consejo de Administración y de la Dirección

Suhail Rizvi, presidente ejecutivo de Shaires, declaró:

"Este es el momento del ciclo de la IA que hemos estado esperando. La fase pionera de la IA, en la que los inversores financiaban una idea y un equipo, ya ha quedado en gran medida atrás. Ahora tenemos ante nosotros un grupo de compañías que han pasado de ser una promesa a obtener resultados. Estas compañías cuentan con productos, clientes e ingresos, y, en nuestra opinión, lo mejor de su desarrollo aún está por llegar".

"Lo que escasea en esta fase es una vía ordenada hacia la liquidez para las personas que crearon estas compañías. Los empleados y los primeros accionistas poseen acciones que no pueden vender fácilmente. Sus alternativas son un mercado secundario fragmentado o varios años más de espera ante un acontecimiento que quizá nunca llegue".

"Shaires puede ser el único tenedor a largo plazo al otro lado de la operación, sin obligación alguna de vender según un calendario determinado. Eso es lo que nos permite acceder a ello y lo que pretendemos seguir desarrollando".

Vivek Seth, CEO de Shaires, afirmó:

"Este equipo lleva casi treinta años invirtiendo conjuntamente en compañías tecnológicas privadas, y siempre acabamos volviendo al mismo tema. Las compañías más destacadas de este ciclo se están creando y revalorizando íntegramente en el ámbito privado, y para cuando llegan a los mercados públicos, gran parte de la creación de valor ya se ha producido".

"Shaires es nuestra respuesta a eso: un instrumento permanente cotizado en Londres, en el que una institución, un inversor minorista que compra a través de una plataforma y un fundador que aporta sus propias acciones acaban siendo propietarios exactamente de lo mismo, al mismo precio y al mismo tiempo".

"Fíjate en lo que hay dentro: Anthropic, Stripe, ByteDance, Figure AI, SandboxAQ, Moonshot AI, Colossal Biosciences. En otros mercados públicos, estos valores podrían aparecer como una parte de un fondo o como una partida en la cartera de otra persona. En este caso, son la razón de ser de la compañía".

"Elegimos Londres a propósito. El hecho de cotizar en el AIM nos permitió desarrollar Shaires como una compañía gestionada internamente, en lugar de como un fondo gestionado externamente. Esa estructura sitúa a la dirección, a los accionistas públicos y a los aportantes en especie en igualdad de condiciones. Preferimos que nos inviten a entrar antes que ser un nombre más en un mercado saturado. Londres se encuentra en un punto de inflexión, y nos complace llegar justo cuando comienza esa renovación".

Se irán publicando más comunicados sobre la cartera de inversiones de la Compañía, nuevas actividades de captación de capital y novedades estratégicas cuando proceda.

Seminario web en Investor Meet Company

El CEO Vivek Seth ofrecerá una presentación de la Compañía a través de Investor Meet Company el viernes 14 de agosto de 2026 a las 14:00 h BST.

La presentación está abierta a todos los accionistas actuales y potenciales. Las preguntas pueden enviarse antes del evento a través de su panel de control de Investor Meet Company hasta las 9:00 h BST del viernes 14 de agosto de 2026, o en cualquier momento durante la presentación.

Los inversores pueden registrarse de forma gratuita en Investor Meet Company y añadir a la lista de reuniones SHAIRES HOLDINGS LTD a través de: https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

Los inversores que ya sigan a SHAIRES HOLDINGS LTD en la plataforma Investor Meet Company recibirán una invitación automáticamente.

Consultas

Shaires Holdings Ltd Vía Tavistock

Zeus - Asesor designado y agente de bolsa James Joyce, Andrew de Andrade +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock – Relaciones públicas financieras Jos Simson, Kuba Stawiski, Henry Kirby [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

Acerca de Shaires Holdings Ltd

Shaires Holdings Limited (AIM: SHR) es una compañía de inversión con sede en Londres que cotiza en bolsa y que ofrece a los inversores del mercado público exposición concentrada a compañías tecnológicas privadas líderes en fase intermedia y avanzada, con especial atención a la inteligencia artificial. La Compañía se gestiona internamente y no cobra comisiones de gestión ni de rendimiento.

Además de las inversiones en efectivo, la Compañía podrá adquirir participaciones mediante aportes en especie, mediante los cuales los empleados y los primeros accionistas de compañías tecnológicas privadas podrán canjear sus participaciones elegibles por nuevas acciones ordinarias de la Compañía, lo que les proporcionará liquidez y diversificación. A través de este mecanismo, los inversores del mercado público acceden a una clase de activos que, históricamente, les había estado vedada.

Ante la megatendencia emergente de que las grandes compañías pioneras en inteligencia artificial estén integrando verticalmente su negocio a lo largo de toda la cadena de valor —desde la modelización hasta los chips y los servicios—, el Consejo de Administración y la Dirección de Shaires consideran que cuentan con la metodología y la estrategia adecuadas para aportar capital a las mejores compañías de la próxima generación.

Para ver más información, consulte www.shaires-holdings.com.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Las cifras relacionadas con Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ y Colossal Biosciences son estimaciones no auditadas o datos facilitados por la dirección. Nada de lo que figura en este comunicado constituye un consejo de inversión ni una recomendación. El valor de las inversiones puede tanto subir como bajar.

FUENTE Shaires