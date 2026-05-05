Casa Maestri presenta Dubai Chocolate Pistachio Cream, la primera crema de tequila inspirada en una sensación viral global

JALISCO, México y HOUSTON, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Casa Maestri, NOM 1438, uno de los principales productores de tequila de marca privada del mundo, anuncia el lanzamiento de su más reciente innovación: Dubai Chocolate Pistachio Cream, un lujoso licor de crema a base de tequila diseñado para capturar una de las tendencias de sabor de más rápido crecimiento a nivel mundial.

Crema de pistacho con chocolate de Dubai

Mezclando tequila premium con crema de pistacho aterciopelada y rico chocolate, esta nueva versión ofrece un perfil decadente e indulgente inspirado en la opulencia de la cultura de confitería de Dubai. El resultado es un licor suave y sofisticado que une el postre y el tequila de una manera que la categoría nunca ha visto antes.

"Este producto representa hacia dónde se dirige la industria de las bebidas espirituosas", dijo Celia Maestri, directora general de Casa Maestri. "Los consumidores ya no solo compran alcohol, sino que también compran experiencias, sabores e historias. Con Dubai Chocolate Pistachio Cream, entregamos los tres en una sola botella ".

El lanzamiento llega en un momento crucial en la demanda de los consumidores. El chocolate de pistacho ha experimentado un crecimiento global explosivo, con un impulso viral que ha generado decenas de millones de ventas y más de 100 millones de impresiones en las redes sociales en solo unos meses.

Casa Maestri es el primer productor de tequila a escala en llevar esta tendencia al espacio del alcohol, creando una nueva subcategoría dentro de los licores de crema.

Aspectos destacados del producto:

Categoría: Licor de Crema de Tequila

Licor de Crema de Tequila ABV: 15 % (30 Proof)

15 % (30 Proof) Formato: 750 ml

750 ml Base: Tequila Premium mezclado con sabores naturales a pistacho y chocolate

Tequila Premium mezclado con sabores naturales a pistacho y chocolate Perfil: Suave, cremoso, indulgente con notas de pistacho tostado, cacao y sutil calidez de agave

A diferencia de los licores de crema tradicionales, la Dubai Chocolate Pistachio Cream está diseñada para atraer tanto a los bebedores de tequila como a los entusiastas de los postres, abriendo nuevas ocasiones de consumo en los canales minoristas, locales y de viajes.

"Esto es más que un lanzamiento de sabor, es una expansión de categoría", agregó José Coira, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales "Estamos brindando a los minoristas algo nuevo que los consumidores ya están buscando".

El producto ya está disponible para su distribución a nivel mundial, con planes de lanzamiento dirigidos a los principales mercados minoristas de EE. UU., Europa y viajes.

Sobre Casa Maestri

Casa Maestri, NOM 1438, es una destilería de tequila de propiedad familiar con sede en Tequila, Jalisco, México. Conocida por producir más de 300 marcas privadas distribuidas en más de 90 países, la empresa combina la artesanía tradicional con la innovación para dar forma al futuro de la industria de las bebidas espirituosas de agave.

Contacto para los medios:

Jose Coira

VP Global Business Development

[email protected]

+1-713-705-3051

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972237/Composition_with_stone1.jpg

FUENTE Casa Maestri