CCTV+: CAZADORES DE SUEÑOS - DIEZ HISTORIAS EN UNA CIUDAD (episodio 1)

BEIJING, 28 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Episodio 1: El corazón de la patria: El viaje soñado de Li Yuefeng, director general de Beijing Anding Homecoming Agricultural Science and Technology Co., LTD.

Corazón de la patria: El viaje soñado de Li Yuefeng, director general de Beijing Anding Homecoming Agricultural Science and Technology Co., LTD.

Desde el centro de Pekín, un viaje hacia el sur de menos de 40 kilómetros lleva a la antigua ciudad de Anding, en el distrito de Daxing. Aquí se encuentra el mayor jardín antiguo de moreras del norte de China y también un lugar único exclusivo de Pekín, lo que le ha valido el nombre de "ciudad natal de la morera". Ahora, este venerable jardín de moreras acoge a un nuevo vecino: la granja de ciencia y tecnología Taiwan Oneheart. Li Yuefeng, originario de la región china de Taiwán, está construyendo una granja inteligente en este terreno junto a sus socios.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2449524/video.mp4

FUENTE CCTV+