CCTV+: CAÇADORES DE SONHOS - DEZ HISTÓRIAS EM UMA CIDADE (episódio 1)

PEQUIM, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Episódio 1: Coração da Terra Natal: A jornada dos sonhos de Li Yuefeng, CEO da Beijing Anding Homecoming Agricultural Science and Technology Co., LTD.

Coração da Terra Natal: A Jornada dos Sonhos de Li Yuefeng, CEO da Beijing Anding Homecoming Agricultural Science and Technology Co., LTD.

Partindo do centro de Pequim, uma viagem de menos de 40 quilômetros em direção ao sul nos leva à antiga cidade de Anding, no distrito de Daxing. Aqui está o maior e mais antigo jardim de amoreiras do norte da China e também um local exclusivo de Pequim, que lhe rendeu o nome de "cidade natal das amoreiras". Agora, esse venerável jardim de amoreiras recebe um novo vizinho: a fazenda de ciência e tecnologia Taiwan Oneheart. Li Yuefeng, natural da região de Taiwan, na China, está construindo uma fazenda inteligente nesse local com seus parceiros.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2448684/video.mp4

FONTE CCTV+