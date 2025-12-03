Celebra la temporada decembrina con Marriott Bonvoy en Caribe y Latinoamérica

El portafolio de Marriott Bonvoy en el Caribe y Latinoamérica invita a descubrir la magia de la temporada decembrina con experiencias inolvidables.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Diciembre es el momento perfecto para desacelerar, reconectar y descubrir cómo cada destino celebra estas fechas de manera única. A lo largo de Latinoamérica y el Caribe, las propiedades del portafolio Marriott Bonvoy presentan programas que combinan gastronomía, diseño y tradiciones culturales, creando momentos que inspiran alegría y convivencia.

Alaia Belize, Autograph Collection

Desde escapadas de lujo hasta resorts todo incluido y retiros frente al mar, cada hotel del portafolio Marriott Bonvoy ofrece una propuesta distinta para disfrutar la temporada en escenarios extraordinarios.

En un paisaje donde el desierto se encuentra con el Mar de Cortés, Zadún, a Ritz-Carlton Reserve presenta una temporada centrada en el bienestar, la naturaleza y los rituales que marcan el cierre del año. El encendido del árbol inicia las celebraciones en un ambiente cálido, seguido del Christmas Trail, una caminata matutina a través de un sendero del desierto, diseñada para conectar con el entorno, despertar los sentidos y recibir el espíritu navideño en plena naturaleza.

Las noches despejadas son el escenario perfecto para una experiencia nocturna que invita a contemplar la inmensidad del cielo y las constelaciones; y para cerrar el día, Tango & Pizza Night se convierte en una velada que mezcla música, movimiento y cocina, mientras que propuestas gastronómicas como la posada mexicana y la cena especial en HUMO celebran ingredientes de Baja California con un enfoque contemporáneo.

Rodeado por montañas y selva tropical, Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, an All-Inclusive Resort concentra su temporada en actividades que conectan creatividad, convivencia y sabores regionales. El Kids Club ofrece talleres de pastelería, noches de pizza y pijamadas que fomentan la imaginación.

Para los adultos, las catas de agave exploran aromas y procesos artesanales, y las Silent Parties transforman las noches en encuentros musicales donde cada participante elige su propia atmósfera sonora. Las actividades de pintura acompañadas de vinos seleccionados crean un espacio que combina expresión artística y gastronomía local.

Frente al turquesa característico de Punta Cana, The Westin Puntacana Resort propone una temporada luminosa marcada por los sabores y ritmos del Caribe. El programa incluye recorridos por la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, donde senderos, cenotes y vegetación nativa permiten descubrir la riqueza natural de la región. Con motivo de las festividades, no puede faltar un desayuno con Santa Claus y para concluir el día, la propiedad ofrece noches de jazz en un ambiente relajado con una amplia variedad de cocteles.

En la costa pacífica de Costa Rica, Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort combina naturaleza tropical y celebraciones al aire libre. La programación incluye actividades artesanales y dinámicas infantiles que mantienen la atmósfera festiva durante toda la temporada. El cierre del año toma un tono divertido con Jungle Party, una celebración inspirada en el entorno selvático del destino, donde gastronomía, música y ambientación crean un final de año distintivo.

Alaia Belize, Autograph Collection presenta una temporada marcada por la energía costera y la creatividad gastronómica. Las clases de mixología exploran técnicas y destilados del Caribe mientras que When in Belize Food Festival reúne platillos locales y música en un encuentro de sabor y comunidad. Las fiestas temáticas de Arlie's —como Rewind & Wine - Ladies Night y Tropic Sensation— aportan ritmo, diseño y una vibra beliceña inigualable.

Con el océano Pacífico como protagonista, Sheraton Miramar Hotel & Convention Center inicia las festividades con el buffet de Navidad que ofrece mariscos, ceviches, cortes trinchados y una amplia estación de postres, creando un encuentro culinario que refleja la tradición costera de Viña del Mar. Para recibir el nuevo año, la propiedad organiza una cena especial seguida de una fiesta inspirada en la elegancia de los años veinte, donde música, baile y ambientación recrean el espíritu sofisticado de El Gran Gatsby en un escenario privilegiado sobre la costa chilena.

Entre playas, selvas, montañas y ciudades costeras, el portafolio Marriott Bonvoy demuestra que las celebraciones pueden tomar formas distintas sin perder su esencia. Lo importante no es sólo cómo se vive la temporada, sino dónde: en espacios donde la experiencia y la convivencia se entrelazan para crear recuerdos inolvidables. Marriott Bonvoy es la puerta de entrada a momentos festivos extraordinarios en el Caribe y Latinoamérica.

