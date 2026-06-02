CGTN Español: La cooperación con China ayuda a reducir la pobreza en América Latina

PEKÍN, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La erradicación de la pobreza es el eje de la Agenda 2030 de la ONU y un anhelo compartido a nivel mundial. Este miércoles se lanzó oficialmente en Beijing la Alianza Global para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo, con el fin de impulsar la cooperación práctica en este ámbito.

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Este miércoles, se celebró en Beijing el Foro de Alto Nivel sobre Reducción de la Pobreza y Desarrollo 2026, en el que se lanzó la Alianza Global para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo, impulsada conjuntamente por China, otros 53 países y nueve organizaciones internacionales. Su objetivo es compartir experiencias en materia de gobernanza de la pobreza, impulsar la cooperación práctica y fortalecer la coordinación mundial en la reducción de la pobreza y el desarrollo.

"El Gobierno chino asume activamente sus responsabilidades como gran potencia y contribuye a la lucha mundial contra la pobreza mediante proyectos de cooperación Sur-Sur agrícola, asistencia agrícola exterior e iniciativas de cooperación demostrativa para la reducción de la pobreza".

Martha Viviana Carvajalino Villegas

Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia

Aprendemos de la revitalización rural integral de China, de haber superado no solo sacar 800 millones de personas de la pobreza, sino de tener un gran desarrollo en el campo, en el reconocimiento de las personas que trabajan la tierra, que es el propósito que Colombia viene impulsando hace mucho tiempo. Encontrar más alimentos de Colombia en China es para Colombia poder fortalecer su producción agropecuaria. Creo que lo que estamos haciendo aquí es demostrar que la cooperación Sur-Sur y la posibilidad de encontrarnos en lógicas distintas del multilateralismo tiene todo el sentido.

Telce Abdel González

Vice ministro de Agricultura de Cuba

"Hay varios memorándum firmados desde hace varios años entre el Ministerio de Agricultura de Cuba y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China que se han focalizado, por ejemplo, en la formación de recursos humanos. Y existe hoy un proyecto muy importante de asistencia técnica entre China y Cuba que trabaja cultivos como el arroz, maíz, trabaja también la producción de huevos de gallina, la producción de cerdo, papas que son resultados muy favorables hasta el momento y consideramos que serán un referente positivo en la cooperación de ambos países y nos podrá permitir que, en el futuro inmediato, se puedan dar pasos superiores".

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FUENTE CGTN Español