CGTN Español: Provincia china de Hainan restaura casi 200 hectáreas de arrecifes de coral

PEKÍN, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La provincia de Hainan alberga la mayor concentración de arrecifes de coral de China y ha puesto en marcha el primer plan provincial de la nación dedicado a la protección y restauración de los arrecifes de coral.

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Hasta la fecha, se han restaurado casi 200 hectáreas de arrecifes de coral en toda la isla de Hainan. En una reserva natural costera, los técnicos han plantado más de 9.400 corales y construido estructuras de arrecifes artificiales, logrando una tasa de supervivencia superior al 85 %. Hainan también ha adoptado un modelo de conservación impulsado por el gobierno que fomenta la participación de científicos, grupos ecologistas y comunidades locales. Estos esfuerzos combinados están contribuyendo a la recuperación gradual de los ecosistemas de coral dañados.

【Guest】



Zhu Qian



Ingeniera del Instituto de Investigación Ecológica de los Arrecifes de Coral de Sanya



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"En el sur de Hainan, utilizamos principalmente corales ramificados, como el coral cuerno de ciervo, para acelerar la cobertura del arrecife. En el norte de Hainan, nos centramos en especies de corales masivos, que toleran mejor las concentraciones más elevadas de sedimentos. Estas especies, más resistentes, se adaptan mejor a las condiciones locales y favorecen el crecimiento de los corales. En la actualidad, hemos cultivado alrededor de 11 especies de corales con fines de restauración."



【Guest】



Yang Xiaoming



Ingeniero jefe del Departamento de Ecología y Medio Ambiente de la provincia de Hainan



【Sound_bite】Hombre, en chino



"De cara al futuro, Hainan creará una red de vigilancia inteligente para los arrecifes de coral con el fin de detectar mejor amenazas como la decoloración de los corales. Reforzaremos la supervisión en zonas marinas clave y nos aseguraremos de que los esfuerzos de conservación den resultados duraderos. También exploraremos nuevos mecanismos de financiación, incluyendo compensaciones y el comercio de créditos medioambientales, para apoyar la protección de los arrecifes de coral."

FUENTE CGTN Español