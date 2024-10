ChemPoint y PLZ Corp anuncian una asociación para la venta y distribución de desmoldantes alimentarios

DOWNERS GROVE, Illinois, 19 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- ChemPoint LLC ("ChemPoint"), filial de Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la empresa"), proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, y PLZ Corp ("PLZ") se complacen en anunciar su nueva asociación para la venta, comercialización y distribución de los desmoldantes alimentarios y sustitutos del glaseado de huevo de PLZ, líderes en el sector. La colaboración entre PLZ, líder estadounidense en la fabricación de productos especiales en aerosol, y Univar Solutions abarcará una amplia región geográfica que incluye Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica y el Caribe.

Austin Nichols, presidente de ChemPoint, expresó su entusiasmo por la nueva asociación y declaró: "Nos complace ampliar nuestra red de proveedores para incluir a PLZ Corp. Esta asociación permitirá a ChemPoint penetrar en el mercado de liberación de alimentos y, lo que es más importante, brindar a PLZ la agilidad, la experiencia y el alcance extendido que pueden ayudar a mejorar el crecimiento del mercado, los niveles de servicio y la experiencia general del cliente para sus productos".

La empresa Par-Way Tryson, ahora parte de la familia PLZ Corp, es conocida por fabricar una sólida cartera de auxiliares e ingredientes para el proceso de alimentos. Como parte del nuevo acuerdo, ChemPoint suministrará los desmoldantes alimentarios multiuso Vegalene®, los desmoldantes para pan y pasteles Bak-klene®, los agentes de procesado de alimentos Par-Way® y el sustituto del glaseado de huevo Bake-Sheen®.

Nick LeVasseur, director nacional sénior de ventas de PLZ Corp, declaró: "A PLZ Corp, anteriormente Par-Way Tryson, le complace nuestra asociación con ChemPoint. Como nuestro socio de distribución de ingredientes a granel e industriales, la vasta red de la huella de ChemPoint permitirá que nuestros productos líderes en soluciones de desmoldeo y panificación lleguen a un público más amplio. Con el enfoque de PLZ en la fabricación, ChemPoint podrá encargarse de la parte de envíos a ámbitos a los que PLZ no siempre puede llegar".

ChemPoint se compromete a suministrar ingredientes de alta calidad a sus clientes mediante un exhaustivo proceso de investigación y una cuidadosa selección de socios productores. La asociación con PLZ Corp refuerza aún más la dedicación de ChemPoint a proporcionar a los clientes ingredientes de confianza. Obtenga más información sobre cómo ChemPoint conecta los productos especializados con los clientes que los necesitan.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa líder mundial en la distribución de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primera calidad de los principales productores mundiales. La empresa cuenta con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, una experiencia en logística inigualable, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, por lo que está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor agregado a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y a centrarse en crecer juntos, a la vez que cumple con su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras. Más información en univarsolutions.com.

Acerca de ChemPoint

ChemPoint LLC, filial de Univar Solutions LLC, empresa de distribución única que presta servicios de marketing y ventas de especialidades y productos químicos finos en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. La empresa mantiene relaciones exclusivas con fabricantes de primera línea y suministra soluciones a medida a más de 90 socios proveedores y más de 200 líneas de productos en todo el mundo. Para más información, visite chempoint.com.

Acerca de PLZ Corp

PLZ Corp, con sede en Downers Grove, Illinois, es líder estadounidense en la fabricación de productos especiales en aerosol. Desarrolla, fabrica, envasa y distribuye más de 2.500 productos de marca y marca blanca para los sectores del hogar, el cuidado personal, la alimentación, la automoción y la industria. Para más información, visite https://www.plzcorp.com/.

Declaraciones prospectivas e información

La presente comunicación contiene "declaraciones prospectivas", de conformidad con la legislación aplicable, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "creer", "esperar", "poder", "hacer", "debería", "podría", "buscar", "pretender", "planear", "estimar", "anticipar" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado están sujetas a esta advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escapar al control de la empresa, que podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplieran o afectar material y negativamente a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de tesorería de la empresa. Aunque las declaraciones prospectivas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información prospectiva contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte su informe anual más reciente y otros informes financieros, incluida la información expuesta con el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de esta comunicación y no debe considerarse que representa su opinión en una fecha posterior, y la empresa no asume obligación alguna, excepto que lo exija la ley, de actualizar las declaraciones prospectivas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533461/Univar_Food.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533462/Univar_Baking.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1856833/ChemPoint_Logo.jpg

