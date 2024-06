Univar Solutions publica el informe Medioambiental, Social y de Gobernanza (ESG) 2023

Este informe destaca el progreso hacia las metas ESG hasta 2025 y más allá, incluidas las metas medioambientales para ayudar a la empresa a alcanzar un futuro con cero emisiones netas de carbono.

DOWNERS GROVE, Illinois, 7 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la compañía"), proveedora líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, ha anunciado hoy la publicación de su informe ESG 2023, disponible a través del sitio web de Univar Solutions en https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. El informe hace seguimiento al progreso de Univar Solutions en relación con sus objetivos ESG durante el año pasado y comparte los aspectos más destacados de las métricas 2023, entre los que se incluyen:

Progresos significativos en las metas medioambientales:

Continuamos con nuestras actividades para reducir las emisiones, y logramos reducir las emisiones globales de los Alcances 1 y 2 en un 19.90 por ciento con respecto a nuestra base de referencia, lo que nos acerca a nuestro objetivo para 2025.

Univar Solutions ha establecido una nueva y primera meta de Alcance 3 para reducir la intensidad de nuestras emisiones de Alcance 3 en un 15 por ciento para 2030.

Mejoramos nuestras métricas de liberaciones significativas desde nuestro valor de referencia de 82 hasta nuestro rendimiento de 76 para 2023.

Redujimos nuestros residuos peligrosos en un 16.51 por ciento y aumentamos la tasa de residuos generales reciclados al 19.21 por ciento.

Redujimos el desperdicio de agua en un 34.64 por ciento con respecto a nuestra base de referencia, superando nuestro objetivo.

Aumentamos nuestra gama de productos sostenibles y naturales a más de 600 materiales únicos, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus metas al mismo tiempo que reducen el impacto de la cadena de valor.

Fortalecimiento del impacto positivo en la sociedad:

A pesar de que tuvimo un mayor Índice de Incidencia Total de Casos (TCIR, por sus siglas en inglés) de 0.45 desde un mínimo histórico en 2022, mantuvimos un índice por debajo de nuestro valor de referencia de 0.47.

Hemos alcanzado los dos objetivos que nos fijamos en materia de diversidad en nuestros equipos, superando nuestra meta para 2025 con dos años de antelación.

Cuestiones avanzadas de gobernanza:

Mantuvimos nuestra calificación EcoVadis Gold, ya que aumentamos nuestra puntuación a 76/100, lo que sitúa a nuestra empresa en el 3 por ciento por encima de todas las empresas evaluadas.

A finales de 2023 alcanzamos nuestro objetivo de comunicar a todos los proveedores de productos nuestras expectativas sobre temas ESG con la publicación de nuestro código de conducta global para proveedores.

Seguimos ampliando la evaluación de nuestros proveedores hasta el 54.4 por ciento de nuestra cobertura de gastos, frente al 44.5 por ciento en 2022.

"Nuestra gente es lo que marca la diferencia mientras seguimos centrándonos en avanzar hacia nuestras metas para 2025 y más allá", dijo David Jukes, presidente y director ejecutivo. "Seguimos comprometidos con la ejecución de nuestros planes y nuestro avance hacia la sostenibilidad, ya que buscamos ofrecer valor medioambiental y social en toda nuestra empresa y cadena de suministro".

Univar Solutions ha obtenido múltiples reconocimientos, entre ellos, ser nombrada en la lista de las empresas más admiradas del mundo de FORTUNE, en la lista de las mejores empresas para futuros líderes de TIME y en la lista de las empresas más responsables de Estados Unidos de Newsweek. La empresa también fue nombrada Mejor Lugar para Trabajar por la Igualdad LGBTQ+ por la Fundación Human Rights Campaign (HRC), tras recibir una puntuación de 100 en el Índice de Equidad Corporativa (CEI, por sus siglas en inglés) por tercer año consecutivo, al tiempo que mantuvo el reconocimiento como Great Place To Work® en Brasil y México.

"No podría estar más orgullosa de ver estos resultados, ya que nuestra empresa está bien posicionada para seguir estableciéndose sobre este progreso y acercarse a la alcance de nuestras metas para 2025", dijo Alexa Colin, consejera general y secretaria y directora ejecutiva de ESG en Univar Solutions. "Estos resultados ayudan a mostrar cómo ESG es fundamental en nuestros esfuerzos para construir un mañana mejor para nuestras comunidades, mientras cuidamos las necesidades de los clientes y proveedores".

"Este año ha sido todo un viaje de colaboración en toda la empresa para alcanzar nuestros objetivos y aportar valor a nuestros grupos de interés", declaró Liam McCarroll, director mundial de Sostenibilidad. "Me emociona saber dónde nos encontramos mientras nos centramos en el trabajo que nos queda para alcanzar nuestras metas para 2025 y cumplir estos objetivos, al mismo tiempo que cumplimos nuestro propósito de ayudar a mantener nuestras comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras".

Para obtener una visión completa del progreso de Univar Solutions hacia un futuro más sostenible, consulte el informe de sostenibilidad completo en https://www.univarsolutions.com/esg-resources y para más información sobre la cartera de productos sostenibles y naturales de Univar Solutions visite https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es un distribuidor líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primera clase de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y a centrarse en "crecer juntos". Más información en www.univarsolutions.com.

Información y declaraciones prospectivas

La presente comunicación contiene "declaraciones prospectivas", de conformidad con la legislación vigente, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas por este lenguaje de advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escaparse del control de la empresa, y podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la empresa. Aunque las declaraciones anticipadas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información anticipada contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte el informe anual más reciente de la empresa y otros informes financieros, incluida la información expuesta bajo el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de este comunicado y no debe considerarse que representa la opinión de la empresa en una fecha posterior, y la empresa no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizar cualquier declaración prospectiva.

