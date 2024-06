Eastman elige a Univar Solutions como distribuidor de su cartera de plastificantes versátiles para clientes en México

"Nuestra colaboración con Eastman abarca varias geografías e industrias, y estamos entusiasmados por asociarnos aún más para llevar al mercado más ofertas de productos de alto rendimiento", dijo Jorge Buckup, presidente de Univar Solutions para Latinoamérica. "Esperamos aprovechar las fortalezas de dos líderes de la industria y proporcionar a los clientes en México los aditivos avanzados clave que necesitan para hacer crecer sus negocios. Estaremos con ellos en cada paso del camino, proporcionándoles apoyo local y técnico dedicado y ejecución comercial".

Los plastificantes suelen añadirse a los materiales poliméricos durante su producción para mejorar sus propiedades físicas. Eastman tiene una larga reputación en la producción de plastificantes de alta calidad que proporcionan una excelente resistencia a las altas temperaturas, a los productos químicos y a la luz ultravioleta, por lo que son ideales para usar en condiciones extremas. Proporcionan una mayor vida útil del producto y reducen la necesidad de sustituir o hacer mantenimiento con frecuencia, por lo que también se consideran rentables. Univar Solutions cuenta con una amplia red de clientes en México, soporte técnico a través de su red de Centros de Soluciones, una huella de distribución global, gestión de productos y experiencia en la cadena de suministro, lo que hace que sea una asociación ideal con un proveedor líder como Eastman.

Rodrigo Santiago, vicepresidente de Especialidades Comerciales para América Latina y director general de Brasil para Univar Solutions, expresó su optimismo con respecto a la asociación entre Univar Solutions y Eastman. "Nuestra relación ha crecido sustancialmente a lo largo de los años, y nos entusiasma ver cómo se amplía aún más. Eastman es un nombre que es sinónimo de confianza cuando se trata de plastificantes innovadores. Nuestros valiosos clientes en México disfrutarán ahora de acceso a una gama más amplia de estos versátiles aditivos, lo que abrirá nuevas oportunidades de crecimiento. Cuando juntamos nuestra amplia red de cadena de suministro, nuestra experiencia en marketing y ventas de productos altamente técnicos y complejos como los plastificantes, y la amplia experiencia de Eastman en los mercados industriales y de consumo, nos llena de energía el éxito futuro de nuestros clientes".

"Estamos eufóricos por esta oportunidad de expandir aún más nuestra relación con Univar Solutions a través de la distribución, venta y comercialización de nuestro versátil portafolio de plastificantes", dijo Fernando de Vincenzo, gerente de ventas de Eastman para América Latina. "Univar Solutions y Eastman tienen una impresionante combinación de conocimientos, experiencia y capacidades de cadena de suministro que aportarán una experiencia de primera clase a los clientes y ayudarán a alcanzar el éxito".

Univar Solutions trabaja junto a clientes y proveedores en sus Centros de Solución globales, incluido su buque insignia regional en Ciudad de México, ofreciendo innovaciones y soluciones para ayudar a los clientes a satisfacer las últimas necesidades del mercado.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa distribuidora líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primera clase de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y a centrarse en Crecer Juntos. Más información en univarsolutions.com.

Acerca de Eastman

Eastman fue fundada en 1920 y es una empresa global de materiales especializados que fabrica una amplia gama de productos que se encuentran en artículos que la gente utiliza a diario. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de forma material, Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer productos y soluciones innovadoras, manteniendo al mismo tiempo un compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. El modelo de crecimiento de la empresa, impulsado por la innovación, aprovecha las plataformas tecnológicas de categoría mundial, el profundo compromiso con el cliente y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para hacer crecer sus posiciones de liderazgo en mercados finales atractivos como el transporte, la construcción y los consumibles. Como empresa global y diversa, Eastman emplea a unas 14.000 personas en todo el mundo y atiende a clientes en más de 100 países. La empresa tuvo en 2023 unos ingresos aproximados de 9.200 millones de dólares y tiene su sede en Kingsport, Tennessee, EE. UU. Para más información, visite www.eastman.com.

Información y declaraciones prospectivas

La presente comunicación contiene "declaraciones prospectivas", de conformidad con la legislación vigente, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente con palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas por este lenguaje de advertencia..

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escaparse del control de la empresa, y podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la empresa. Aunque las declaraciones prospectivas se basan en lo que la directiva considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información prospectiva que contiene este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte el informe anual más reciente de la empresa y otros informes financieros, incluida la información expuesta bajo el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de este comunicado y no debe considerarse que representa la opinión de la empresa en una fecha posterior, y la empresa no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizar cualquier declaración prospectiva.

