Chery y NVIDIA inician una cooperación estratégica global centrada en la asistencia al conductor, la inteligencia artificial en el habitáculo y la robótica

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Chery Automobile Co; Ltd. (en adelante, "Chery Automobile") anunció una cooperación estratégica local con NVIDIA. Ambas partes desarrollarán e implementarán conjuntamente soluciones en los campos de la conducción asistida, la inteligencia artificial en el habitáculo y la robótica, acelerando la expansión global del negocio de Chery Automobile y logrando una estrategia integral "desde la nube al vehículo".

Chery Automobile y NVIDIA firmaron un acuerdo global de cooperación estratégica en el lugar

Dentro del campo de la conducción autónoma, Chery adoptará la plataforma NVIDIA a DRIVE Hyperion para vehículos inteligentes de nivel L3 / L4 en el mercado chino. NVIDIA DRIVE Hyperion es una plataforma de vehículos autónomos de grado de producción en masa y una arquitectura de referencia diseñada específicamente para la conducción autónoma de nivel L4. Este sistema utiliza la plataforma informática NVIDIA DRIVE AGX Thor, una red de sensores probadas y NVIDIA DRIVE AV, con el objetivo de acelerar el despliegue de capacidades de conducción autónoma seguras y altamente automatizadas.

Simultáneamente, Chery utilizará cadenas de herramientas y plataformas de desarrollo como Alpamayo y NVIDIA Cosmos para desarrollar su propio conjunto de software de conducción autónoma, logrando un diseño dual de conducción independiente e innovación abierta.

Basado en la infraestructura de IA de NVIDIA, Chery Automobile cuenta con soporte de potencia de computación seguro y eficiente, lo que permite un soporte efectivo para el entrenamiento de modelos de conducción autónoma, La gestión masiva de datos y la creación de algoritmos avanzados de IA establecen los pilares esenciales para la transformación inteligente de Chery Automobile.

Chery integrará capacidades de IA generativa de NVIDIA para evolucionar el interior de sus vehículos. Este desarrollo se centra en tres pilares: percepción total del entorno, servicios adaptativos y una interfaz emocional que personaliza la experiencia de cada pasajero.

Chery Automobile amplía su horizonte hacia la robótica de vanguardia integrando soluciones de NVIDIA. A través del ecosistema Isaac Sim e Isaac GR00T, la compañía impulsará el desarrollo de robots humanoides y sistemas inteligentes, consolidando su presencia en el ámbito de la inteligencia incorporada más allá de la movilidad tradicional.

Yin Tongyue, presidente de Chery Automobile, declaró: "La inteligencia artificial es el motor principal de la estrategia de globalización de Chery. Esta cooperación estratégica con NVIDIA es un paso clave para que Chery integre los mejores recursos tecnológicos globales y acelere su transformación en un grupo global de ecosistemas de alta tecnología. Al combinar la infraestructura de IA de NVIDIA con las ventajas de Chery en la fabricación de vehículos inteligentes y la globalización, ambas partes construirán conjuntamente un ecosistema de IA integral para crear productos de viaje más inteligentes y seguros para los usuarios".

Rishi Dhall, vicepresidente de la unidad de negocio automotriz de NVIDIA, declaró: "Chery Automobile está aprovechando sus sólidas capacidades en desarrollo tecnológico y ejecución global para acelerar el despliegue a gran escala de vehículos inteligentes. Con NVIDIA DRIVE Hyperion y nuestra plataforma de IA integral, desde la nube hasta el vehículo, Chery Automobile puede acelerar su proceso de I+D, mejorar la eficiencia del despliegue y ofrecer automóviles más seguros e inteligentes al mercado global. Al mismo tiempo, puede extender estas tecnologías innovadoras al siguiente campo de crecimiento de la IA física: la robótica".

Esta colaboración es una pieza clave de la estrategia de IA de Chery, en consonancia con el plan estratégico integral de IA anunciado en Chery AI Night 2026. NVIDIA posee una amplia experiencia tecnológica en plataformas de computación en la nube y para el sector automotriz, IA generativa e IA física. Esta cooperación integral impulsará la integración de la IA de vanguardia en las industrias automotriz y robótica , promoverá la innovación conceptual y los cambios de paradigma entre los fabricantes de automóviles y los socios del ecosistema tecnológico, y acelerará la implementación de tecnologías de conducción autónoma seguras.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965647/CHIREY.jpg

FUENTE CHIREY