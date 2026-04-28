CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de la inauguración de la 18ª edición de AutoChina 2026 el pasado 24 de abril, Chery —casa matriz de Chirey Motor México— presentó de forma global su modelo estrella: el TIGGO V. El primer SUV familiar multifuncional transformable de la familia TIGGO, el TIGGO V se ha diseñado con un concepto de producto orientado a situaciones concretas. Impulsa el crecimiento global de CHERY en el sector de vehículos multifuncionales, posicionando a la marca en segmentos clave y brindando soluciones de transporte versátiles y eficientes para las familias de todo el mundo.

¡SUV, monovolumen o camioneta! CHERY TIGGO V hace su debut en AutoChina 2026

Jeff ZHANG, director ejecutivo de la marca, afirmó que cada innovación de CHERY está impulsada por una aspiración original: "Por la Familia". La marca siempre se ha centrado en las necesidades reales de desplazamiento de las familias de todo el mundo, y "Por la familia" nunca ha sido solo un eslogan, sino nuestro compromiso solemne: velar por la tranquilidad y la belleza de cada viaje familiar con una calidad fiable y una tecnología acogedora. El TIGGO V es la nueva materialización de este compromiso.

La "V" del nombre del modelo encierra tres significados fundamentales: Versatilidad: no solo ofrece la tranquilidad de un SUV, sino también la comodidad de un monovolumen, el encanto de una autocaravana y la robustez de una camioneta. Valor: se adapta a todas las situaciones de viaje en familia, siendo eficiente y práctico para reducir la carga y las preocupaciones de las familias. Victoria: Representa el compromiso incondicional con las familias, impulsándolos a alcanzar cada meta y éxito en su camino hacia un mejor futuro.

El TIGGO V está diseñado para un uso multifuncional y para adaptarse a todo tipo de situaciones, integrando las funciones de un SUV, un monovolumen y una camioneta en un solo vehículo. Combina una carrocería versátil, un espacio amplio, un habitáculo cómodo y una protección de seguridad integral, cumpliendo así el compromiso de CHERY con las familias de todo el mundo y permitiendo que más familias disfruten de una movilidad versátil, asequible, fiable y de alta calidad. Este es también el primer vehículo familiar todoterreno lanzado por CHERY tras la presentación del "Plan de los Diez Millones de Cartas Familiares 2030" y la nueva propuesta de valor "Por la Familia" Refleja el compromiso de CHERY con las familias de todo el mundo, ofrece productos que se ajustan a sus necesidades y cumple con los valores de la marca: practicidad, fiabilidad y atención al detalle.

Modo SUV: estética inspirada en el tigre y seguridad integral para proteger a toda la familia

En los desplazamientos diarios, un rendimiento estable y fiable es una necesidad básica. En su versión SUV, el TIGGO V ofrece a las familias una experiencia de conducción que combina a la perfección los desplazamientos urbanos y las escapadas al aire libre. El nuevo modelo adopta el diseño estético práctico de la familia, inspirado en el tigre: un frontal "Tiger Roar" combinado con una parrilla en forma de V y faros LED "Tiger Claw". Su perfil robusto y anguloso equilibra la presencia visual y el aprovechamiento del espacio, además de ofrecer una mayor visibilidad durante la conducción nocturna.

En términos de seguridad, el 76% de su carrocería está fabricada en acero de alta resistencia y aluminio, y las zonas clave de colisión se encuentran reforzadas. Equipado con Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), los cuales incluyen funciones como Alerta Colisión Frontal (FCW) y el frenado de emergencia Autónomo (AEB), así como la tecnología de aparcamiento inteligente APA (Asistencia Automática al Aparcamiento), que proporciona una protección multidimensional para familias usuarias.

Modo MPV: un habitáculo espacioso de tres filas de asientos, saludable y cómodo en todo momento

Más allá de los desplazamientos cotidianos, los viajes familiares con varios ocupantes plantean mayores exigencias en cuanto a espacio y comodidad. El TIGGO V puede cambiar al modo MPV para adaptarse mejor a situaciones con múltiples pasajeros. Con una distancia entre ejes de 2800 mm, el nuevo modelo cuenta con una verdadera configuración de tres filas y siete asientos, con una altura interior en dirección Z de 1297 mm. En modo monovolumen, los asientos independientes de la segunda fila admiten un ajuste de deslizamiento de 380 mm, y la distancia en la dirección X desde la primera hasta la tercera fila alcanza los 1719 mm. Los asientos se pueden plegar de forma flexible para crear el modo cama, lo que proporciona un espacio de viaje amplio y diáfano para los pasajeros. Además, todo el vehículo está equipado con 42 espacios de almacenamiento, que permiten guardar de forma ordenada todo tipo de objetos personales de uso diario, satisfaciendo así las necesidades de almacenamiento durante los viajes familiares.

En términos de confort, el vehículo cuenta con salidas de aire acondicionado independientes para las tres filas de asientos y un sistema de climatización automático de doble zona, los cuales permiten ajustar rápidamente la temperatura interior y equilibrar el confort de los pasajeros delanteros y traseros. Además, gracias a su habitáculo equipado con un filtro de aire de alta eficiencia PM0,3 de grado N95, es capaz de filtrar eficazmente las partículas nocivas y los olores, lo que proporciona una experiencia más tranquilizadora y cómoda para las familias durante viajes largos y las estancias al aire libre.

Modo PUP: sistema de fijación rápida y versátil, ideal para uso al aire libre y comercial

Ante situaciones de uso específicas, como la carga de objetos voluminosos o las actividades al aire libre, el TIGGO V también puede cambiar al modo PUP para ampliar aún más las posibilidades de uso del vehículo. La parte trasera del nuevo modelo está equipada con una estructura de barrera de desmontaje rápido, lo que permite pasar fácilmente de la configuración de SUV a la de PUP, mejorando así de forma efectiva la capacidad de carga del vehículo. El portón trasero de amplia apertura, junto con los asientos abatibles flexibles, permite transportar fácilmente equipaje voluminoso, material de acampada, electrodomésticos y otros artículos. El nuevo modelo también es compatible con kits ecológicos originales, como tiendas de techo, revestimientos para la caja de carga y neveras portátiles, lo que permite hacer frente a viajes al aire libre, carga de mercancías y otros escenarios de uso sin necesidad de modificaciones adicionales, haciendo realidad el uso polivalente de un solo vehículo.

Producto versátil y resistente, ideal para cualquier situación de viaje en familia

El TIGGO V combina un rendimiento fiable con una gran versatilidad, lo que le permite cubrir con solvencia las necesidades del usuario en cualquier circunstancia. El nuevo modelo está equipado con el sistema híbrido eficiente Chery Super Hybrid (CSH) de sexta generación de CHERY, que proporciona un rendimiento constante y la fuerza necesaria para realizar maniobras de adelantamiento en entornos urbanos con total agilidad la conducción a alta velocidad y las subidas con carga. La versión PHEV tiene un consumo de combustible de tan solo 6 l/100 km, y la versión con motor de combustión interna (ICE) tiene un consumo de 7,84 l/100 km, lo que equilibra el rendimiento de potencia y el ahorro de combustible.

Al mismo tiempo, el nuevo vehículo está equipado con un chasis profesional de gran capacidad todoterreno, con una distancia al suelo de 220 mm. La versión PHEV tiene una profundidad de vadeo de 700 mm, mientras que la versión con motor de combustión interna (ICE) alcanza los 650 mm, con un ángulo de aproximación de hasta 30°, lo que le permite adaptarse tanto a las carreteras urbanas como a las pistas sin asfaltar. La puesta a punto del chasis equilibra el confort en las carreteras urbanas y la estabilidad en las carreteras sin asfaltar. Se conduce de forma suave y silenciosa en carreteras asfaltadas, ofrece una amortiguación moderada en carreteras con baches, mantiene estable la postura de la carrocería y proporciona una experiencia de conducción más cómoda.

El debut oficial del TIGGO V en AutoChina 2026 no solo supone un paso importante para CHERY en el ámbito de los vehículos familiares multifuncionales, sino también un hito clave para que la marca se centre en el usuario y refuerce su presencia global. Basándose en las necesidades reales de viaje de millones de familias y apoyándose en su sistema global de I+D, fabricación y servicio, CHERY se ha mantenido fiel a su aspiración y orientación originales de "Por la Familia" utilizando continuamente la innovación basada en escenarios y la tecnología práctica para crear productos de viaje más acordes con la vida, integrando una experiencia de viaje segura, cómoda y conveniente en la vida familiar cotidiana, haciendo que cada viaje sea más cálido y de mayor calidad. En el futuro, CHERY seguirá profundizando en el sector de los viajes familiares a nivel mundial, con productos prácticos y fiables, y una experiencia atenta y completa, para acompañar a miles de familias en todo el camino y emprender juntos viajes aún más hermosos.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968313/Chirey.jpg

FUENTE CHIREY