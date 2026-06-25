China Hoy : La alternativa BRICS

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Eduardo Tzili Apango, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X) e investigador principal en el COMEXI, nos comparte su análisis en el siguiente artículo :

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien confirmó la asistencia de una representación mexicana a la Cumbre del BRICS en Río de Janeiro.Considerando que México no ha asistido a ninguna reunión desde 2017, este anuncio adquiere una especial relevancia. En la última década, el bloque ha surgido como una plataforma sólida para la cooperación entre países en desarrollo, ofreciendo un renovado espacio para la articulación de intereses del Sur Global frente al dominio histórico de las potencias occidentales.

Fortalezas diversas

La trascendencia del grupo se fundamenta en la fortaleza de sus integrantes. China lo lidera económica y tecnológicamente en sectores clave como inteligencia artificial y energías renovables; India se posiciona como el de mayor dinamismo; Rusia logró mantener su crecimiento a pesar de las sanciones; Brasil representa la conexión directa con América Latina, y Sudáfrica cumple una función geoestratégica relevante en el acceso a minerales críticos.

Necesaria ampliación

Con la ampliación hacia el BRICS+ (Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia e Irán), el grupo representa actualmente cerca del 45 % de la población mundial y más del 35 % del PIB global medido en PPA. Este peso otorga legitimidad a sus demandas de reforma institucional global. A esto se suma la adhesión de trece países como socios a partir de 2024, proyectando al bloque como la nueva OCDE para el Sur Global.

Beneficios mundiales

Uno de los logros más relevantes ha sido la creación de infraestructuras financieras propias. El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) ya ha financiado más de 122 proyectos en áreas de transporte y desarrollo sostenible. De igual modo, el Acuerdo de Reservas de Contingencia representa un mecanismo de apoyo mutuo frente a crisis de liquidez, alternativo al FMI, que promueve el uso de monedas nacionales y esquemas de desdolarización parcial.

El anuncio del Gobierno colombiano de unirse al NBD coincide con el reacercamiento de México al bloque. En una difícil coyuntura geopolítica de competencia estratégica entre China y Estados Unidos, la asistencia mexicana a la Cumbre puede interpretarse como una aproximación a una alternativa geopolítica efectiva y sólida.

FUENTE China Hoy