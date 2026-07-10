China Hoy: Cooperación intelectual en la nueva era

BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Guo Cunhai, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, redactó un comentario para China Hoy:

El 10 de diciembre de 2025, el Gobierno chino publicó el tercer "Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe", trazando un panorama completo para la cooperación entre China y América Latina y el Caribe (ALC) en la nueva era. En comparación con las ediciones de 2008 y 2016, la nueva versión destaca el "carácter humanístico", donde la cooperación intelectual —centrada en el intercambio de experiencias en desarrollo y gobernanza, construcción de capacidades y transferencia de tecnología— se ha convertido en el "poder blando" en pos de impulsar a China y ALC a trabajar juntos hacia la modernización en la nueva era.

Sobre la base de las dos ediciones anteriores, el tercer documento de 2025 hace mayor énfasis en la "cooperación en conocimiento", en pos del fortalecimiento de la cooperación en conceptos de desarrollo, experiencias de gobernanza, capacitación en educación, investigación conjunta, y transferencia de tecnología en los cinco programas de la solidaridad, el desarrollo, las civilizaciones, la paz y los pueblos, formando un sistema de cooperación multinivel e institucionalizado.

De cara al futuro, se espera que la cooperación en materia de conocimiento entre China y ALC logre consolidarse y profundizarse en tres direcciones. En primera instancia, se espera fortalecer el desarrollo institucional, incluyendo la creación de una comunidad de conocimientos entre China y ALC, así como ampliar la colaboración entre productores y divulgadores de conocimientos, con el fin de mejorar la estabilidad institucional y la sostenibilidad de la cooperación. En segundo lugar, se pretende ampliar las plataformas de encuentro, desde la celebración de diálogos hasta la ejecución de proyectos para el intercambio de conocimientos en plataformas digitales, impulsando particularmente la participación de jóvenes y grupos emergentes. En tercer lugar, se espera construir conjuntamente el derecho a voz, fortaleciendo las capacidades narrativas multilingües, y expandiendo el espacio discursivo del Sur Global.

FUENTE China Hoy