PEKÍN, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la sección "Sabiduría sin fronteras", explicamos el motivo, el momento y la ocasión de las citas clásicas utilizadas por el presidente Xi Jinping. En este número, hablaremos de la frase: "Quien comienza con determinación debe prever su final; quien aspira al éxito planifica desde el principio".

En la sección “Sabiduría sin fronteras”, explicamos el motivo, el momento y la ocasión de las citas clásicas utilizadas por el presidente Xi Jinping. En este episodio, hablaremos de la frase: “Quien comienza con determinación debe prever su final; quien aspira al éxito planifica desde el principio” Speed Speed

Esta cita proviene de Respuesta al censor Sun Huaixi, una carta escrita por Zhang Juzheng, destacado político y reformador de la dinastía Ming (1368-1644). Quiere decir que quienes inician un nuevo proyecto, deben pensar cuidadosamente y planificar a largo plazo, y que quienes alcanzan grandes logros parten siempre de una hoja de ruta clara y una estrategia bien elaborada.

El 31 de diciembre de 2025, el presidente chino, Xi Jinping, hizo alusión a esta cita en su mensaje de Año Nuevo de 2026. Subrayó que, al inicio del período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), hemos de concentrarnos en nuestros objetivos y tareas, afianzar la confianza y generar impulso para seguir adelante.

Los grandes proyectos no pueden ser exitosos sin estrategias sólidas y una planificación detallada. La implementación de los planes quinquenales desde 1953 ha ayudado a China a dar un salto histórico desde la pobreza y el atraso hasta convertirse en la segunda economía más grande del mundo, logrando las dos grandes hazañas de un rápido crecimiento económico y una estabilidad a largo plazo.

En los últimos 70 años, China ha pasado de ser un país que no podía producir ni un solo automóvil o avión a convertirse en la mayor potencia manufacturera del mundo. Hoy, las vías férreas serpentean hasta la meseta Qinghai-Tíbet, conocida como el techo del mundo, y las autopistas conforman una densa red que se extiende por todo el país. Se han construido embalses entre imponentes gargantas. Los puertos modernos conectan al país con mercados de todo el mundo. Asimismo, las industrias abarcan ahora una amplia gama de sectores, mientras que las tierras agrícolas en todo el país producen abundantes cosechas. Las naves espaciales Shenzhou han surcado la inmensidad del espacio, y las capacidades de defensa nacional son hoy más fuertes que nunca.

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FUENTE China Hoy