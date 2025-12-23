PEKÍN, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En este episodio hablaremos del proverbio: "Quienes solo buscan la comodidad para sí mismos, serán rechazados; quienes sacrifican sus propios intereses por el éxito de otros, serán apoyados". Esta frase proviene de la colección completa de Fang Xiaoru, un conocido erudito de principios de la dinastía Ming (1368-1644). Significa que quienes solo piensan en sí mismos finalmente serán despreciados, mientras que quienes dejan a un lado sus intereses personales por el bien de los demás gozarán del apoyo popular. El 6 de julio de 2021, Xi Jinping citó esta frase en su discurso de apertura en la Cumbre del Partido Comunista de China (PCCh) y los Partidos Políticos del Mundo, subrayando que el desarrollo es un derecho de todos los países, no un privilegio exclusivo de unos pocos.

Quienes solo buscan la comodidad para sí mismos, serán rechazados; quienes sacrifican sus propios intereses por el éxito de otros, serán apoyados

El desarrollo de China y su impulso en la causa de los derechos humanos ofrecen valiosas lecciones para otros países en desarrollo. Para la mayoría de ellos, la pobreza sigue siendo la amenaza más inmediata a los derechos humanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluye objetivos como erradicar la pobreza, lograr la igualdad de género, promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, impulsar el empleo pleno y productivo, y garantizar un trabajo decente para todos. El núcleo de la agenda es la promesa de "no dejar a nadie atrás", un compromiso que refleja también el concepto de promover los derechos humanos mediante el desarrollo.

En la actualidad, el mundo enfrenta un grave déficit de desarrollo. El desarrollo desigual e insuficiente sigue obstaculizando el avance de los derechos humanos a nivel mundial. "Quienes solo buscan la comodidad para sí mismos, serán rechazados; quienes sacrifican sus propios intereses por el éxito de otros, serán apoyados". La comunidad internacional debe fortalecer la cooperación para asegurar que los pueblos de todas las naciones puedan compartir los beneficios del desarrollo. Solo cuando el desarrollo global sea más inclusivo, equitativo y sostenible, podremos crear un mundo armonioso de prosperidad compartida, donde el desarrollo y los derechos humanos se apoyen y refuercen mutuamente. Ese es el camino hacia un futuro sostenible y digno para todos.

