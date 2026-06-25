China Hoy: ALC en un mundo de tensiones: desarrollo, paz y previsibilidad

BEIJING, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ignacio Araya es científico político de la Universidad Diego Portales de Chile y doctor en relaciones internacionales de la Central China Normal University. En este artículo escrito por él, nos comparte las siguientes opiniones.

El sistema internacional atraviesa una fase de incertidumbre prolongada. Las tensiones geopolíticas, la desaceleración del crecimiento global y el uso creciente de medidas unilaterales han elevado los costos de la inestabilidad para los países en desarrollo. América Latina y el Caribe (ALC) no son ajenos a este contexto, donde sus prioridades siguen vinculadas a la reducción de desigualdades, la expansión de infraestructura, la conectividad y el crecimiento sostenible. En este escenario, la previsibilidad en las relaciones internacionales se vuelve un activo central.

Ahí adquiere relevancia el tercer Documento sobre la Política de China hacia ALC, publicado en diciembre de 2025. Su objetivo es resumir las experiencias acumuladas y exponer de manera integral la política de China hacia la región, situando la relación en un contexto global de mayor gravitación del Sur Global y subrayando la importancia de respuestas cooperativas frente a acciones unilaterales que afecten a la paz y la seguridad internacionales. Un elemento central es la articulación de cinco programas de cooperación —solidaridad, desarrollo, civilizaciones, paz y pueblos— concebidos como un marco integral para dar profundidad a la relación.

En materia de desarrollo, el texto amplía la noción tradicional de cooperación económica al incorporar la conectividad digital en transporte y servicios urbanos, lo cual es coherente con las necesidades de ALC frente a la brecha digital. Asimismo, la cooperación científica destaca en áreas como inteligencia artificial (IA), biomedicina y circuitos integrados, abordando la IA no solo como un sector productivo, sino como un ámbito de gobernanza global.

En el ámbito de la seguridad, el documento adopta un enfoque centrado en la estabilidad y la cooperación no tradicional, vinculada a la Iniciativa para la Seguridad Global. Destaca la cooperación judicial y la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y los flujos financieros ilícitos. En ciberseguridad, promueve un ciberespacio pacífico basado en la gobernanza multilateral y el respeto a la soberanía digital, coincidiendo con la visión latinoamericana de fortalecer las capacidades institucionales. Finalmente, el texto señala que China está dispuesta a desarrollar cooperación tripartita siempre que los proyectos sean propuestos, consentidos y liderados por los propios países de ALC.

FUENTE China Hoy