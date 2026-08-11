China Hoy: Cuando la literatura cruza el Pacífico

PEKÍN, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

¿Qué ocurre cuando una novela chilena encuentra nuevos lectores al otro lado del mundo? ¿Cómo cambia la mirada de una escritora al descubrir una cultura que rompe todos sus imaginarios? En esta entrevista exclusiva, la reconocida escritora chilena Paulina Flores comparte los recuerdos de su primer viaje a China y reflexiona sobre el poder de la literatura para acercar pueblos separados por miles de kilómetros.

Paulina Flores: "Visitar China a nivel literario es un aprendizaje" Speed Speed

Desde su visita en 2018 para presentar la edición china de Qué vergüenza, hasta su regreso años después, Flores recuerda una experiencia que transformó su percepción del país. China dejó de ser una imagen distante para convertirse en un lugar lleno de matices, donde la diversidad cultural comenzó a hacerse visible en la vida cotidiana. La vitalidad de las personas mayores en los espacios públicos, la cercanía inesperada entre China y Chile, y la posibilidad de descubrir nuevas formas de vivir y observar el mundo marcaron profundamente su experiencia.

La conversación también revela el papel esencial de la traducción como puente entre culturas. Flores recuerda la emoción que sintió al saber que un lector chino había llorado leyendo a Roberto Bolaño y cómo ese momento le hizo comprender que las emociones literarias trascienden cualquier frontera. Del mismo modo, un regalo de su traductor, una antología de poesía de la dinastía Han, despertó en ella un profundo interés por la tradición literaria china y el deseo de seguir explorando su poesía contemporánea.

La autora también reflexiona sobre la importancia que tuvieron figuras como Roberto Bolaño y Pablo Neruda a la hora de despertar el interés de los lectores chinos por la literatura chilena. En 2018, cuando Qué vergüenza fue traducida al chino, se convirtió en la escritora más joven del mundo hispanohablante en publicar una obra en ese idioma, siendo aquel un hito que recuerda con orgullo y gratitud.

Para Paulina Flores, viajar y escribir comparten una misma esencia: ambas experiencias permiten mirar el mundo desde una perspectiva nueva. Cada paseo por las calles de Beijing, cada conversación y cada encuentro han servido como una fuente de inspiración para su escritura. Porque, como ella misma afirma, la literatura no solo nos permite conocer otros países, sino también descubrir nuevas formas de comprender a los demás y a nosotros mismos.

De este modo, esta es una conversación que invita a redescubrir el valor de la traducción, el intercambio cultural y el poder de las historias para construir puentes duraderos entre China y América Latina.

FUENTE China Hoy