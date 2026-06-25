China Hoy: Consideraciones sobre el libro Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV)

BEIJING, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En este artículo compartido por Yaneli Delgado Mesa, profesora titular de la Universidad de Artemisa, Cuba, se presenta una opinión sobre el libro Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV).

Para comprender el modelo de socialismo con pecuriaridades chinas y analizar la evolución histórica de este país, es importante investigar sobre los fundamentos del pensamiento de Xi Jinping. Dentro de este marco resalta la presente reseña del libro Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV), un texto que engloba una serie de reflexiones que permiten conocer los procesos que lleva a cabo esta nación.

Primero, se proyecta sobre la necesidad de la paz, el desarrollo y la estabilidad en el mundo, promocionando la cooperación y el multilateralismo genuino. En su discurso ante la ONU pronuncia: "Debemos persistir en el diálogo en vez de la confrontación, y en la inclusión en lugar de la exclusión, con miras a construir un nuevo tipo de relaciones internacionales caracterizado por el respeto mutuo, la equidad, la justica, la cooperación y la ganancia compartida". Asimismo, ante el G20 añade: "Debemos promover la coexistencia armoniosa para lograr un desarrollo verde y sostenible. El G20 debe adherirse al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas".

Segundo, es necesario referirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta que propicia la cooperación internacional. El presidente Xi afirma que es "un camino de cooperación para afrontar unidos a los desafíos, un camino de salud para proteger la vida y la seguridad de los pueblos, y un camino de recuperación y crecimiento". Explica además: "La iniciativa de la Franja y la Ruta es una brillante vía abierta a todos y no un sendero privado de una solo persona. Todos los países interesados son bienvenidos para participar, cooperar y beneficiarse juntos".

En conclusión, se muestra en sus textos que la unidad es indispensable y que las fuerzas del gobierno, el PCCh y el pueblo han logrado salir de las situaciones difíciles, demostrando al mundo el espíritu de trabajo y perseverancia de esta gran nación.

FUENTE China Hoy