China Hoy: El aporte de China al desarrollo

BEIJING, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Juan Carlos Capuñay Chávez, exembajador del Perú en China, Japón y Singapur, señaló que desde que asumió el liderazgo de la República Popular China en 2012, el presidente Xi Jinping ha formulado importantes iniciativas nacionales e internacionales con el fin de crear las condiciones necesarias que faciliten la recomposición de la estructura internacional y el establecimiento de un renovado sistema de relaciones entre los Estados. Sus propuestas han sido el sustento de esfuerzos orientados hacia un desarrollo basado en innovadores programas de cooperación y una voluntad de entendimiento y diálogo, incluidas medidas de asistencia en los ámbitos social, económico y cultural. Su visión, con una perspectiva amplia e inclusiva, ha favorecido esquemas de trabajo compartido orientados al mejoramiento de la situación económica y estructural de todos los países, facilitando un mayor acceso a programas de cooperación.

Debe mencionarse la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), propuesta por el presidente Xi en 2013, cuyo planteamiento está dirigido al fomento de la cooperación con beneficio compartido, la transferencia de tecnología e innovación, y asistencia financiera para proyectos de infraestructura. Es importante mencionar que su formulación se basa en un entendimiento entre las partes, a partir de una identificación de intereses comunes. El factor cultural constituye el vínculo que agrupa a sus miembros, permitiendo un acercamiento y coincidencias bilaterales amplias y transparentes, en vez de imposiciones administrativas o políticas al momento de adherirse o hacer uso de sus facilidades. Desde esta perspectiva, lo cultural permite una convergencia entre los pueblos, en tanto que la imposición política o administrativa acrecienta la dependencia y la dominación.

Mediante esta iniciativa, la visión del presidente Xi representa un aporte importante en la recomposición de una globalización pragmática entre las distintas regiones y países, en la consolidación de una complementariedad económica y tecnológica, coadyuvando así a mejorar las condiciones de participación de los países en la economía global y en los esquemas de integración.

FUENTE China Hoy