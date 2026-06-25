China Hoy: El camino de China en la nueva era

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mercedes Keeling Álvarez, profesora titular de la Universidad de Artemisa "Julio Díaz González", en Cuba, redactó un comentario para China Hoy:

A partir de la lectura y análisis de la obra Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV) se puede determinar cómo, a través de una serie de discursos, el presidente Xi Jinping hace un balance de su gobernación y de los retos y desafíos que ha tenido que vivir China en los últimos años.

En primer lugar, se debe señalar la difícil situación que vivió la humanidad en los años 2020 y 2021 con la propagación mundial de la pandemia de COVID-19. Cabe resaltar que el presidente Xi reclama por la unidad internacional y el apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y puntualiza: "Las vacunas son nuestra arma poderosa contra la pandemia. He reiterado en varias ocasiones la necesidad de tomar las vacunas como bienes públicos globales, con garantía de su accesibilidad y asequibilidad en los países en vías de desarrollo. La prioridad actual es distribuir las vacunas de forma equitativa y razonable a nivel mundial".

En segundo lugar, uno de los componentes más importantes de su política y que se ve reflejado en el libro tiene que ver con el crecimiento económico de China y las acciones para combatir la pobreza. El 25 de febrero de 2021, en el marco de la Reunión Nacional de Balance y Exaltación de la Dura Batalla contra la Pobreza, Xi Jinping hizo alusión a varias ideas relacionadas con este tema, señalando: "Hoy celebramos esta trascendental conferencia para declarar solemnemente que, gracias a los esfuerzos mancomunados de todo el Partido y del pueblo de todas las etnias del país, China ha obtenido el triunfo completo en la dura batalla contra la pobreza en este importante momento en el que se aproxima el centenario del PCCh."

FUENTE China Hoy