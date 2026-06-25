China Hoy: El Foro China-CELAC: A diez años de su creación

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Claudia Marín Suárez, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional, en Cuba y Lourdes María Regueiro Bello investigadora y coordinadora del equipo América Latina y Caribe del Centro de Investigaciones de Política Internacional destacaron en su artículo que las relaciones entre China y América Latina y el Caribe (ALC) han experimentado una transformación significativa en el primer cuarto del siglo XXI, y se han consolidado como un eje estratégico de la cooperación Sur-Sur con implicaciones geopolíticas y económicas de alcance global. En este contexto, el Foro China-CELAC, establecido en 2014 y cuya primera edición se celebró en 2015, emerge como un mecanismo institucional catalizador del acercamiento entre ambas partes, lo que ha establecido un marco multilateral para la interacción política, económica y cultural.

El Foro China-CELAC se ha consolidado como una instancia de diálogo para la cooperación sin condicionamientos políticos, incluyendo –dentro de ciertos límites– a países sin relaciones diplomáticas con China. En diez años, el foro registra resultados importantes: construcción de confianza; dimensión económico-comercial; infraestructura; la Iniciativa de la Franja y la Ruta; marco de cooperación; dimensión sociocultural y educativa; coordinación multilateral; protección medioambiental y desarrollo sostenible; gestión de riesgos y reducción de desastres; erradicación de la pobreza; salud; gestión de diferencias.

El Plan de Acción Conjunto CELAC-China para la Cooperación en Áreas Clave (2025-2027) detalla múltiples iniciativas destinadas a fortalecer las relaciones entre China y los países de América Latina y el Caribe. Plantea la necesidad de mayor unidad para enfrentar desafíos globales.

En el marco de la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, el presidente chino, Xi Jinping, anunció cinco programas que entrañan compromisos unilaterales de cooperación que moldean la propuesta integradora de China sobre la construcción de una comunidad de destino compartido con la región, en sintonía con iniciativas de alcance global de China: programa de la solidaridad; programa del desarrollo; programa de las civilizaciones; programa de la paz; programa de los pueblos.

FUENTE China Hoy