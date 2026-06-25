China Hoy: El futuro de la cooperación BRICS

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Letícia Simões es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de Río de Janeiro. De acuerdo con ella, l a presidencia brasileña del BRICS en 2025 tiene lugar en un contexto de expansión de las ambiciones del grupo y del creciente papel de las potencias emergentes en la reconfiguración del orden internacional. El BRICS se ha consolidado como actor estratégico en la transformación mundial, funcionando simultáneamente como fuerza centrífuga —al desafiar la hegemonía occidental— y como fuerza centrípeta —al promover la integración del Sur Global.

La expansión del bloque, formalizada con la entrada de nuevos miembros e Indonesia en enero de 2025, amplía su influencia global. Junto a los miembros de pleno derecho, varios países se integraron como miembros asociados. Sin embargo, la gran diversidad política, económica y cultural representa un desafío central para la construcción de consensos, requiriendo un esfuerzo continuo de diálogo interno para mantener la cohesión.

Un actor estratégico

El interés de más de 40 países por integrarse en el BRICS+ muestra la insatisfacción con el actual orden. Programas como la Asociación para la Nueva Revolución Industrial y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) son fundamentales para promover la capacidad productiva de sus miembros, principalmente a través de actores desarrollados como China, que pueden transmitir conocimiento tecnológico. Así, el bloque busca proponer un modelo alternativo basado en la inclusión, la soberanía y la multipolaridad.

Forjando una agenda propia de iniciativas y proyectos

En este proceso destaca el papel de las potencias medias emergentes, Estados con capacidades materiales significativas y un creciente activismo multilateral. Asimismo, las actividades del BRICS en América Latina merecen ser destacadas debido al rol de Brasil como vínculo regional. Bajo su liderazgo (2010, 2014, 2019 y 2025), se han buscado incorporar agendas locales relacionadas con el desarrollo sostenible, el financiamiento de infraestructuras y la reforma de la gobernanza global.

La Cumbre de Río de Janeiro de julio de 2025 representó un hito en la consolidación de esta agenda estratégica. En vísperas de su 20.º aniversario, el bloque avanza en su institucionalización, pero enfrenta desafíos como la heterogeneidad y las asimetrías internas —especialmente el peso de China—, que podrían dificultar el consenso si no se impulsa su desarrollo institucional. El formato BRICS+ refuerza su protagonismo multipolar, pero requiere nuevos mecanismos de coordinación para evitar la dispersión de objetivos.

FUENTE China Hoy