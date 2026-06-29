PEKÍN, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Jaime Alejandro Restrepo, director general de Casa Colombo China Brigada SOS, sostiene que el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era se presenta como una síntesis de las experiencias históricas del Partido Comunista de China (PCCh), un conjunto de principios dirigidos hacia el desarrollo de la alta calidad y la construcción de una sociedad moderna e inclusiva. Este marco conceptual central para la gobernanza actual de China, promueve una visión integral de desarrollo económico, social y político, consolidando la idea de una "prosperidad común" como eje fundamental.

De acuerdo a lo anterior, para Xi Jinping: La gobernación y administración de China, el mandatario detalla las directrices que han guiado su liderazgo. Estas directrices abarcan la transformación económica hacia un modelo de alta calidad, la promoción de un sistema político basado en el socialismo y la mejora de la calidad de vida del pueblo. Xi recalca que el desarrollo centrado en el pueblo es la piedra angular para la consolidación de los logros del PCCh y la estabilidad del país.

Un pilar clave del pensamiento de Xi es la innovación tecnológica como motor del progreso. En sus discursos, Xi ha señalado que la nueva ronda de revoluciones tecnológicas debe ser aprovechada para promover un desarrollo industrial sostenible y fortalecer la resiliencia económica. Han de aprovechar las oportunidades históricas que nos ofrece la nueva ronda de la revolución científico-tecnológica y de la transformación industrial.

De cara al futuro, el pensamiento de Xi Jinping no solo pretende consolidar la estabilidad interna de China, sino también proyectar un modelo de gobernanza que pueda ser adaptado por otras naciones en desarrollo. A través de la persistencia en valores comunes, como el desarrollo sostenible y la justicia social, Xi apunta a redefinir el significado de modernización en el contexto del siglo XXI.

FUENTE China Hoy