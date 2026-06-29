China Hoy: Hacia el horizonte de la modernización socialista

BEIJING, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Eduardo Tzili Apango, profesor e investigador en la UAM Xochimilco y Senior Fellow sobre China en el COMEXI, expresó que la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), celebrada en Beijing entre el 20 y el 23 de octubre de 2025, fue un acontecimiento de gran relevancia en la trayectoria política contemporánea de la República Popular China (RPC). Desde una perspectiva histórica, la IV Sesión se inserta en una secuencia institucional que ha otorgado a las "cuartas sesiones plenarias" un papel de inflexión dentro del ciclo quinquenal de gobierno del PCCh, pues representan momentos en los que se definen ajustes estratégicos, se formulan nuevos planes nacionales o se reconfigura la organización del poder político.

En una dimensión temporal, la IV Sesión del XX Comité reitera ese patrón con precisión. El objetivo formal fue la aprobación de la "Propuesta del Comité Central del PCCh para la elaboración del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social (2026-2030)", documento que orientará la acción estatal durante la segunda mitad de la década. En términos de coyuntura política, la reunión tuvo lugar en un momento que el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) se acerca a su conclusión y China está por hacer la transición hacia un nuevo ciclo de desarrollo.

El discurso de Xi Jinping durante la sesión reforzó esa dimensión histórica al situar la reunión dentro de la continuidad del socialismo con peculiaridades chinas, y al definir la planificación quinquenal como una "ventaja política" del sistema. En esta argumentación, el éxito de China depende de mantener la capacidad de planificar a largo plazo, de anticipar los riesgos y de coordinar a todos los niveles de Gobierno bajo la dirección del PCCh. Este planteamiento condensa la filosofía de gobernanza del actual liderazgo, en la que la planificación es un instrumento de gestión moral y política, trascendiendo la simple técnica, así como un ejercicio responsable de autoridad.

FUENTE China Hoy