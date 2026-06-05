China Hoy: "Las personas nacen con talentos diferentes, pero el conocimiento solo se adquiere mediante el aprendizaje"

PEKÍN, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En "Sabiduría sin fronteras", les explicamos el motivo, el momento y la ocasión de las citas clásicas utilizadas por el presidente Xi Jinping. En este número, hablamos de la frase: "Las personas nacen con talentos diferentes, pero el conocimiento solo se adquiere mediante el aprendizaje". Esta cita proviene de Lunheng, una obra escrita por el pensador Wang Chong de la dinastía Han del Este (25-220).

Hola y bienvenidos a “Sabiduría sin fronteras”. En esta sección, les explicamos el motivo, el momento y la ocasión de las citas clásicas utilizadas por el presidente Xi Jinping. En este número, hablamos de la frase: “Las personas nacen con talentos diferentes, pero el conocimiento solo se adquiere mediante el aprendizaje” Speed Speed

El 26 de abril de 2016, durante una reunión con un grupo de intelectuales trabajadores modelo y jóvenes talentos, Xi citó esta frase para alentar a los jóvenes a aprender de manera activa y a superarse continuamente.

Desde el lanzamiento de su política de reforma y apertura en 1978, China ha intensificado sus esfuerzos por fomentar el interés por la lectura y construir una sociedad orientada al aprendizaje. Desde el inicio de la nueva era en 2012, este impulso nacional en pos de la lectura ha evolucionado de un llamado social general a una estrategia nacional. Desde 2014, la propuesta de fomentar "las actividades de lectura entre todo el pueblo" ha sido incluida durante 13 años consecutivos en el Informe sobre la Labor del Gobierno. Asimismo, el esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) también propone seguir promoviendo iniciativas de lectura en todo el país para cultivar una cultura lectora en todos los sectores de la sociedad. Del 20 al 26 de abril de 2026, China celebró su primera Semana Nacional de la Lectura, que coincidió con el 31.o Día Internacional del Libro el 23 de abril. En todo el país, se desarrollaron diversas actividades ligadas a la lectura de gran dinamismo.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=fnyEhi2mjv0

FUENTE China Hoy