China Hoy: Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe

BEIJING, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pablo Vommaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), analizó en su artículo Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe los impactos del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) desde la perspectiva del Sur Global. Según Vommaro, la planificación estratégica china prioriza la modernización industrial, el fortalecimiento de la economía real y la autonomía tecnológica, con especial énfasis en industrias emergentes como inteligencia artificial, biotecnología y energías renovables.

El autor subrayó que estos avances tecnológicos y productivos no solo consolidan la soberanía y resiliencia de China, sino que también ofrecen oportunidades para América Latina y el Caribe de fortalecer su desarrollo endógeno y la cooperación Sur-Sur. El autor destacó que la innovación debe servir a las comunidades, respetando derechos locales, saberes ancestrales y sostenibilidad ambiental, promoviendo un crecimiento inclusivo y equitativo.

El artículo resaltó, además, la importancia de la apertura económica global y la cooperación internacional como ejes centrales del XV Plan Quinquenal. China busca expandir su acceso a mercados clave, profundizar la colaboración en el comercio, la inversión, la economía digital, la educación y la cultura, y construir conjuntamente la Franja y la Ruta con estándares de alta calidad. Vommaro enfatizó que esta dinámica refuerza la posición de América Latina y el Caribe en el escenario internacional, permitiendo asumir un rol activo en la promoción de un mundo más justo y solidario.

Finalmente, el autor recordó que la institucionalización de la cooperación académica y científica con China, a través de programas de intercambio y proyectos conjuntos, fortalece los lazos de conocimiento y experiencia, asegurando que la región participe de manera crítica y estratégica en los procesos de transformación global. En conjunto, el análisis de Vommaro evidencia que el XV Plan Quinquenal constituye una oportunidad histórica para el desarrollo sostenible, la soberanía tecnológica y la integración regional desde una perspectiva de ALC.

FUENTE China Hoy