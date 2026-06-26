China Hoy: Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era: La gobernación y administración de China (IV)

Conocer a China desde sus orígenes: Una comprensión de su modernidad

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mariella Puch Coronado, presidenta de la Asociación Peruana de Impulso Empresarial, destacó en su artículo Conocer a China desde sus orígenes: Una comprensión de su modernidad la importancia de comprender el desarrollo contemporáneo de China a partir de sus raíces históricas, culturales y civilizatorias. Basándose en la obra Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV), la autora sostiene que el presente de China solo puede entenderse plenamente a la luz de una civilización milenaria que continúa influyendo en sus estrategias de desarrollo y en su visión del mundo.

Según Puch Coronado, uno de los principales desafíos de la actualidad consiste en acceder a información objetiva y comprender la realidad china más allá de percepciones superficiales. En este contexto, el fortalecimiento de la capacidad de comunicación internacional promovido por China busca presentar al mundo una imagen auténtica, multidimensional e integral del país, permitiendo una mejor comprensión de su trayectoria histórica y de sus objetivos de desarrollo.

La autora subraya que el pensamiento de Xi Jinping promueve una China cada vez más abierta al mundo y comprometida con la cooperación internacional. Frente a los desafíos globales, China propone fortalecer el diálogo, la colaboración y la construcción de soluciones compartidas, contribuyendo activamente a la gobernanza global y al bienestar común de la humanidad.

Asimismo, el artículo destaca el papel central de la cultura china como fundamento de su desarrollo. La herencia de más de cinco mil años de civilización no solo constituye una fuente de identidad nacional, sino también un recurso para el intercambio entre pueblos y civilizaciones. A través de la difusión de su cultura y de sus experiencias de desarrollo, China busca compartir conocimientos y contribuir a la búsqueda de respuestas ante los desafíos contemporáneos.

Finalmente, Puch Coronado considera que, pese a la distancia geográfica entre Perú y China, ambos países comparten el legado de antiguas civilizaciones y la aspiración de construir un futuro basado en la cooperación, el entendimiento mutuo y el desarrollo compartido, fortaleciendo así los lazos entre sus pueblos.

Web:

El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era

FUENTE China Hoy