China Hoy: Perú y China: historia, presente y futuro

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Gustavo Cordero Jon Tay, congresista de la República del Perú y presidente del Comité Ejecutivo de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-China, contribuyó con un comentario para China Hoy:

La relación entre el Perú y la República Popular China constituye uno de los vínculos bilaterales más sólidos, profundos y dinámicos de la política exterior peruana. Esta relación, forjada a lo largo de más de cuatro siglos de intercambios comerciales, culturales y humanos, se ha transformado en una alianza estratégica integral que proyecta oportunidades de desarrollo, integración y bienestar para ambos pueblos. En este marco, la conmemoración del Día de la Confraternidad Peruano-China, establecido mediante la Ley N° 32067, no solo representa un reconocimiento simbólico, sino también un hito histórico que reafirma el compromiso permanente del Estado peruano con el fortalecimiento de esta relación privilegiada.

La institucionalización del Día de la Confraternidad Peruano-China constituye un acto de justicia histórica y una expresión tangible del profundo afecto que une a ambas naciones. Esta conmemoración reconoce la trascendencia de una relación construida sobre la base del respeto mutuo, la cooperación solidaria y el entendimiento intercultural. Desde el ámbito legislativo, este reconocimiento adquiere un valor adicional al traducir el sentimiento de amistad en un compromiso jurídico y político del Estado peruano, orientado a promover el diálogo, el intercambio y la cooperación integral. Celebrar esta fecha implica recordar que la política exterior no solo se construye desde los intereses estratégicos, sino también desde los lazos humanos y culturales que dan sustento y legitimidad a toda relación internacional duradera.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los desafíos globales, la relación entre el Perú y China se erige como un ejemplo de cooperación estratégica, diálogo intercultural y beneficio mutuo. En este sentido, la conmemoración del Día de la Confraternidad Peruano-China nos invita no solo a celebrar nuestra historia compartida, sino también a renovar el compromiso con un futuro compartido basado en el desarrollo sostenible, la integración regional y la paz.

FUENTE China Hoy