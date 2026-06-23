China Hoy: Rápido desarrollo de una China digital

PEKÍN, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Martín Rafael López, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata y especialista en estudios chinos, afirmó en su artículo Rápido desarrollo de una China digital que el ascenso de China como potencia digital constituye uno de los fenómenos más significativos de la transformación tecnológica contemporánea.

Según el autor, mientras Internet surge en Occidente bajo un modelo abierto y descentralizado, China ha desarrollado desde la década de 1990 un ecosistema digital propio, basado en la combinación de innovación tecnológica, planificación estatal y fortalecimiento de la soberanía digital. Este proceso ha dado lugar a plataformas nacionales como Baidu, WeChat y Alibaba, que se ha convertido en pilares fundamentales de la economía digital china.

López destacó que China ocupa actualmente una posición cada vez más relevante en la arquitectura global de Internet. El desarrollo de servidores DNS propios, la incorporación de instancias raíz dentro de su territorio, la construcción de centros de datos de última generación y el despliegue masivo de redes 5G ha fortalecido la resiliencia y la autonomía de su infraestructura digital. Asimismo, el país ha impulsado inversiones estratégicas en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, consolidando su papel en la definición de estándares tecnológicos internacionales.

El artículo subrayaó que la transformación digital china tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la población. La expansión de los pagos móviles, el comercio electrónico, los servicios inteligentes y las plataformas digitales demuestra cómo la infraestructura tecnológica se integra al desarrollo económico y social del país.

Finalmente, López sostuvo que la experiencia china ofrece importantes enseñanzas para América Latina. El fortalecimiento de la infraestructura digital, la creación de capacidades tecnológicas propias y la participación activa en la gobernanza de Internet pueden contribuir a mejorar la conectividad, reforzar la ciberseguridad y ampliar la autonomía tecnológica de la región. En un contexto de acelerada transformación digital, la experiencia de China evidencia que la innovación, la cooperación internacional y la planificación estratégica son elementos fundamentales para construir un futuro digital más seguro, resiliente e inclusivo.

FUENTE China Hoy