BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Xia Yipu, investigador asociado del Instituto de Marxismo de la Academia China de Ciencias Sociales, escribió en su artículo Un camino hacia la prosperidad que la pobreza ha representado durante mucho tiempo un desafío para la sociedad humana. Durante siglos, el hambre y las privaciones han afectado a vastas poblaciones en numerosas regiones del mundo. La pobreza no solo obstaculiza el desarrollo económico, sino que también da lugar a una amplia gama de problemas sociales, entre ellos la inestabilidad, las enfermedades y el acceso limitado a la educación. Por ello, ha sido ampliamente reconocida como uno de los principales obstáculos para el progreso de la civilización humana.

Desde la fundación de la República Popular China en 1949, el Partido Comunista de China (PCCh) ha situado la reducción de la pobreza y la búsqueda de la prosperidad común en el centro de su gestión gubernamental. A través de décadas de esfuerzos sostenidos, China fue desarrollando gradualmente un enfoque distintivo para el alivio de la pobreza. Los programas masivos de reducción de la pobreza lanzados durante el período de reforma y apertura fueron posteriormente reforzados mediante una decisiva campaña nacional. Sin precedentes en escala e intensidad, este esfuerzo permitió sacar de la pobreza a cientos de millones de personas y transformó vastas regiones rurales. Como señaló en una ocasión el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, China ha realizado la mayor contribución mundial a la reducción de la pobreza.

El investigador Xia expresó que el año 2026 representa el quinto aniversario de la victoria de China en la batalla contra la pobreza absoluta. Durante los últimos cinco años, el país ha considerado este logro como un nuevo punto de partida, promoviendo una transición desde la erradicación de la pobreza hacia una vigorización rural integral. Al consolidar los avances alcanzados en la reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo rural, China ha creado nuevas oportunidades para regiones que anteriormente se encontraban en situación de pobreza. La experiencia del país ofrece tanto enseñanzas prácticas como valiosas perspectivas de desarrollo para otras naciones que enfrentan desafíos similares.

FUENTE China Hoy