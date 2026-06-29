Diálogo China-América Latina de China Hoy Episodios del 1 al 5 China Hoy 29 jun, 2026, 09:31 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo PEKÍN, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los "Diálogos China-América Latina ofrecen espacio audiovisual de conversación en el que periodistas de China Hoy reflexionan junto a distintas personalidades de América Latina acerca de las relaciones entre ambas regiones. Continue Reading

Embajadora de Ecuador en China: "La relación en general entre América Latina y China ha sido muy importante y muy rica" Speed Speed Pablo Rovetta: testigo y promotor del intercambio cultural entre China y América Latina Speed Speed Entrevista a Patricia Castro Obando: Decodificando civilizaciones a través del Pacífico Speed Speed Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina: La IGG es un importante bien público para la construcción del nuevo orden de gobernanza global Speed Speed Diálogo China-América Latina丨Embajador de Bolivia en China: “China es hoy un referente de política exterior para cualquier país de la región” Speed Speed

En el primero de estos episodios, China Hoy conversó con María Soledad Córdoba, embajadora de Ecuador en China quien afirmó que "la relación en general entre América Latina y China ha sido muy importante y muy rica". Durante el segundo episodio, se conversó con Pablo Rovetta, testigo y promotor del intercambio cultural entre China y Uruguay que contó cómo fue su relación con China a lo largo de su vida y narra los encuentros de su padre con el presidente Mao Zedong. Durante el tercer episodio, Patricia Castro Obando nos habló de su experiencia en China como periodista y corresponsal del diario El Comercio en Beijing, y sobre su transición del periodismo a la sinología. Junto a ella conversamos en torno a las herramientas para decodificar civilizaciones a través del océano Pacífico. En el cuarto episodio de esta serie Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, afirmó que "la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG) es un importante bien público para la construcción del nuevo orden de gobernanza global", añadiendo que, en su opinión, "las cinco propuestas de la IGG que propone el presidente chino Xi Jinping son muy atinadas, destacando el respeto a la igualdad soberana y el multilateralismo". Por último, en el quinto episodio de esta serie China Hoy conversó con Hugo Siles, embajador de Bolivia en China, para quien "China es hoy un referente de política exterior para cualquier país de la región".

FUENTE China Hoy