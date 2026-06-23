China Hoy: Un esbozo de lo que vendrá

BEIJING, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Gustavo Alejandro Girado, director del posgrado en Especialización en China Contemporánea y del Centro de Estudios e Investigaciones Sino-Latinoamericano de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, sostuvo en su artículo Un esbozo de lo que vendrá que China se encuentra en una nueva etapa de su proceso de desarrollo económico, marcada por la culminación del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) y la preparación del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Según el autor, el XIV Plan Quinquenal representa una experiencia singular dentro de la historia de la planificación china, ya que prioriza la calidad del crecimiento por encima de metas cuantitativas específicas. En un contexto marcado por la creciente incertidumbre internacional, el plan impulsa la innovación tecnológica, el desarrollo verde, la integración urbano-rural y la mejora del bienestar social, al tiempo que incorpora los objetivos climáticos de largo plazo de China.

Girado destacó que la estrategia de "doble circulación" se convierte en uno de los pilares fundamentales de este proceso. A través de ella, China busca fortalecer el mercado interno, impulsar el consumo doméstico y reducir vulnerabilidades externas, sin renunciar a la apertura económica ni a la integración con la economía mundial. Esta estrategia también responde a desafíos estructurales como el envejecimiento poblacional, la desaceleración de la productividad y las crecientes tensiones en el comercio internacional.

De cara al XV Plan Quinquenal, el autor considera que la resiliencia económica ocupará un lugar central. El nuevo plan probablemente profundizará los esfuerzos para expandir la demanda interna, promover la innovación en sectores estratégicos, fortalecer la autosuficiencia tecnológica y diversificar las relaciones económicas internacionales. Asimismo, prevé medidas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y elevar el poder adquisitivo de los sectores con menor capacidad de consumo.

El autor también afirmó que la planificación de largo plazo continúa siendo una de las principales fortalezas del modelo de desarrollo chino, permitiendo adaptar la economía a los cambios del entorno internacional sin perder de vista sus objetivos estratégicos de modernización y desarrollo sostenible.

FUENTE China Hoy