PEKÍN, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Carlos Enrique Vásquez Jara, supervisor de logística de PSA MARINE PERÚ S.A., señaló en su artículo Un nuevo estilo literario y artístico, publicado por el Centro para las Américas, que el discurso titulado Exhibir un nuevo estilo literario y artístico y forjar un nuevo periodo glorioso de la cultura China, pronunciado por el presidente Xi Jinping el 14 de diciembre de 2021 y compilado en el cuarto volumen de su obra La gobernación y administración de China, fue un acontecimiento de gran relevancia en la definición de la política cultural contemporánea de China. Desde una perspectiva histórica, la cultura se inserta en una secuencia institucional que otorga a los literatos y artistas un papel de inflexión dentro del desarrollo nacional, pues representan el motor para la cohesión social, el fortalecimiento de la identidad y el avance económico de la nación.

El análisis de Vásquez Jara reiteró ese patrón con precisión. El objetivo formal del texto es exponer la exhortación del mandatario a los creadores para "afianzar su conciencia y convicción en la cultura china", documento y visión que orientarán la acción creadora hacia el cumplimiento del sueño de "la gran revitalización nacional". En términos de coyuntura social y ética, la reflexión sitúa al pueblo en la posición más importante del corazón del artista, reconociéndolo como el verdadero creador de la historia y "la madre de la literatura y el arte".

Asimismo, ante un panorama global marcado por la desinformación, la sesión discursiva define la urgencia de contar bien la historia de China al mundo para proyectar una imagen internacional confiable, amable y respetable. De este modo, el artículo puede leerse como una instancia decisiva de definición del rumbo ético del país, más allá de un mero trámite programático, sirviendo como una guía fundamental para el autocultivo moral.

FUENTE China Hoy