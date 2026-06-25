China Hoy: Un quinquenio para América Latina

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Michael Záratees un periodista peruano experto en temas de China y fue redactor subjefe de la revista China Hoy. A su juicio, e ste año, las Dos Sesiones coincidieron con el inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030), el cual ha fijado los grandes objetivos de China para los próximos cinco años. Este es también un periodo en el que se abren oportunidades que América Latina podría aprovechar en momentos de gran inestabilidad geopolítica y económica a nivel global.

La China que surge

Conceptos como el desarrollo de alta calidad y el fomento de las fuerzas productivas de nueva calidad son de amplia vigencia en China. En este nuevo lustro, la prioridad ya no es el crecimiento económico acelerado, sino garantizar una seguridad económica y tecnológica que afiance su camino hacia 2035. Para América Latina, esto abre una ventana que implicará no solo venderle más a China, sino también atraer mayor inversión y buscar ascender en las cadenas de valor, en lugar de quedarse solo como proveedora de materias primas. En los próximos cinco años, China buscará entre sus socios tres aspectos: seguridad de suministro, cooperación para su transición ecológica y plataformas logísticas para sus empresas.

Sectores con grandes oportunidades

Un sector en América Latina que podría verse muy beneficiado es el de la agroindustria y los alimentos, impulsado por el estímulo al consumo interno chino y la demanda de bienes de consumo de calidad, un panorama prometedor para la soja de Brasil y Uruguay, o las cerezas de Chile. Un segundo sector es el de la energía verde y la infraestructura asociada, donde las ambiciosas metas chinas en descarbonización abren un espacio para la región como receptora de capital, equipos y tecnología de China. Finalmente, la innovación tecnológica representa una gran oportunidad como receptores de la inversión china en alta tecnología, especialmente en inteligencia artificial y la cobertura de redes 5G.

Un lustro verde

La transición ecológica es uno de los aspectos del XV Plan Quinquenal que debería tener más relevancia para los países latinoamericanos, con ejemplos exitosos en electromovilidad en Chile y Colombia. En momentos sumamente complejos para el orden internacional, América Latina debe prestar gran atención a los cinco años que se vienen, un lustro en el que habrá oportunidades, pero para las que hay que trabajar perspicaz y mancomunadamente para apuntalar una vía de desarrollo independiente.

FUENTE China Hoy