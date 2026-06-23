China Hoy: Una mirada a largo plazo de los planes quinquenales

PEKÍN, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Félix Paz, director del diario oficial El Peruano y de Medios Periodísticos de Editora Perú, señaló en su artículo Una mirada a largo plazo de los planes quinquenales que la presentación de los lineamientos del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) ante la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), celebrada en Beijing entre el 20 y el 23 de octubre de 2025, constituye un momento clave para la planificación estratégica del país.

Desde una perspectiva histórica y de gobernanza, los planes quinquenales en China funcionan como un GPS y un metrónomo: el GPS define la dirección estratégica y los objetivos a largo plazo, mientras que el metrónomo marca el ritmo del desarrollo, asegurando un progreso constante y disciplinado. Esta analogía explica la visión intergeneracional de la planificación china, donde una generación proyecta, otra construye y la siguiente disfruta los resultados, consolidando así la continuidad y sostenibilidad del desarrollo nacional.

El XV Plan Quinquenal recalibra este GPS para orientar a China hacia un desarrollo de alta calidad, priorizando el bienestar humano sobre el crecimiento puramente económico. El plan enfatiza la innovación como motor del desarrollo, el equilibrio entre mercado y Estado, la autonomía tecnológica, la gobernanza del PCCh, la seguridad nacional y el impulso de la demanda interna, integrando asimismo la sostenibilidad ecológica y la calidad de vida de la población.

Félix Paz subrayó que este enfoque estratégico no solo guía la política interna china, sino que también tiene repercusiones internacionales, especialmente en América Latina, donde las decisiones del gigante asiático ha impactado las economías, el comercio e la integración regional. Así, el XV Plan Quinquenal refleja una China que combina una visión a largo plazo, una disciplina intergeneracional y una planificación integral, ofreciendo un modelo de desarrollo que conecta continuidad histórica con innovación y bienestar social.

FUENTE China Hoy