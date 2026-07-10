China Hoy: Una nueva dimensión estratégica

BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Pablo Vommaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, escribió en su artículo titulado Una nueva dimensión estratégica, que el panorama geopolítico a nivel global está atravesando una profunda transformación, caracterizada por las amenazas al multilateralismo, profundos reajustes en la correlación de fuerzas internacionales y un vigoroso robustecimiento del Sur Global. En este contexto de cambios y reconfiguraciones, las relaciones entre China, América Latina y el Caribe (ALC) han experimentado una enorme transformación estructural. El tercer "Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe", publicado el 10 de diciembre de 2025, no solo delinea una hoja de ruta integral para la cooperación birregional, sino que consagra una nueva dimensión estratégica e innovadora: la cooperación intelectual.

Desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Pablo Vommaro destaca la celebración de este nuevo paradigma que establece, junto con la confianza política mutua y la cooperación económica y comercial, un camino conjunto hacia una modernización más justa. La importancia de este cambio trasciende la mera diplomacia académica al reflejar un esfuerzo coordinado de los países del Sur Global por promover la cooperación para el desarrollo y construir un sistema científico y comunicacional autónomo y soberano.

China, como miembro clave del Sur Global, mantiene un destino y un aliento común con los países de ALC. La región, por su parte, es reconocida como una parte esencial del Sur Global y una fuerza relevante en pos de la defensa de la paz, la estabilidad y la prosperidad mundial, con una influencia internacional en constante aumento y un patrimonio biocultural y diverso que potencia sus capacidades de modernización.

Dicho documento promueve activamente la implementación de las iniciativas globales propuestas por China -la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG), la Iniciativa para la Civilización Global (ICG) y la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG)-, buscando la articulación con ALC para lograr un desarrollo común. Al profundizar el diálogo y la colaboración en organizaciones internacionales como la ONU y el G20 o en bloques de integración como los BRICS+, China y ALC buscan aumentar de manera coordinada la representación y el derecho a voz del Sur Global, impulsando un sistema de gobernanza global más justo, multilateral y sostenible.

FUENTE China Hoy